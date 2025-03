Trop de gens l'ignorent, cette maladie qui touche les humains peut être mortelle chez les chiens

L'une des maladies qui fait le plus peur aux êtres humains peut aussi se déclarer chez les chiens. Il faut y faire très attention, car les symptômes peuvent passer inaperçus.

Vingt-quatre chaussettes, un chouchou, deux élastiques pour cheveux, une semelle de chaussure, une grenouillère pour bébé et quinze morceaux de tissus… Voici l'inventaire complet de tous les objets étranges que des vétérinaires américains ont retrouvés dans l'estomac de Luna, jeune Bouvier Bernois de sept mois.

Et si les spécialistes qui ont pris la chienne en charge ont décidé de partager cette opération hors du commun sur leurs réseaux sociaux, ce n'est pas que pour faire rire. Ils en ont profité pour faire de la prévention. "Contre toute attente, Luna a réussi à s'en sortir et remue à nouveau la queue !", se réjouissent-ils. Mais cela aurait pu se passer bien autrement puisque la jeune chienne est en fait atteinte du syndrome de Pica.

Comme chez les êtres humains, cette maladie pousse ceux qui sont touchés à manger tout et surtout n'importe quoi. Tissu, jouet, cailloux, sable, mais aussi papier toilette et éponge, tout devient appétissant.

Alors qu'il peut être détecté et traité grâce à un suivi psychologique chez l'Homme, ce syndrome est bien plus difficile à déceler chez les animaux. On le prend souvent pour un problème d'éducation, alors qu'il s'agit plutôt d'une véritable obsession qui peut faire des ravages. Si dans la majorité des cas, les corps étrangers sont éliminés dans les excréments, ils peuvent également générer des troubles digestifs graves comme une occlusion ou une perforation intestinale.

© Pressmaster-Adobe Stock

Chez le chien, le syndrome de Pica peut apparaître pour diverses raisons. Il peut résulter d'une carence nutritionnelle, mais aussi de l'ennui et du stress qu'il provoque à un chiot. L'animal commence à manger tout ce qu'il trouve pour attirer votre attention ou pour s'occuper, et finit par y prendre goût.

Pour y remédier, les vétérinaires qui ont sauvé Luna en février 2025 recommandent de "sécuriser la maison en gardant tous les objets en hauteur, de superviser tous les moments de jeu et de travailler avec un entraîneur spécialisé pour l'aider à développer de bonnes habitudes." L'instauration d'exercices mentaux stimulants permettra aussi d'occuper son esprit et de diminuer l'ennui. S'il résulte d'une carence, une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut aider à combattre ce syndrome. Tous ces changements ne sont à faire qu'après consultation et diagnostic d'un professionnel, évidemment !