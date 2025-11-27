"Elles mordent les enfants" : un éleveur liste les trois races de chiens dangereuses pour les familles

Un expert canin anglais a alerté sur trois races de chiens qu'il déconseille toujours aux familles avec de jeunes enfants.

Après avoir eu des enfants, de nombreuses familles décident de compléter leur foyer avec un compagnon à quatre pattes. Souvent très affectueux, les chiens deviennent les meilleurs amis des fratries et les accompagnent pendant de nombreuses années. Mais même s'il est possible d'élever un chien pour qu'il obéisse à nos ordres et qu'il ne soit pas agressif, certaines races sont tout de même plus dangereuses que d'autres pour les enfants.

Selon l'expert canin Will Atherton, trois races très précises seraient ainsi à "éviter absolument". Bien que la première de sa liste soit identifiée comme étant particulièrement intelligente, elle est aussi connue pour mordre les enfants. "Oui, ils sont capables de prouesses d'obéissance et de dressage incroyables, mais cela ne signifie pas qu'ils conviennent aux familles. Ils mordent les enfants et sont incontrôlables", indique ainsi l'éleveur à propos des Malinois Belges.

La deuxième race jugée inadaptée aux familles est le Berger du Caucase. Selon Will Antherton, "il peut être protecteur envers sa famille, mais il a bien plus à sa place à la ferme." En effet, le Berger du Caucase est décrit comme rustique et massif par le site spécialisé Woopets. Il peut d'ailleurs atteindre 75 cm et 100 kg à l'âge adulte ! Très possessif et défenseur, il n'hésitera pas à mordre s'il estime que son propriétaire est en danger.

" Le Berger du Caucase est doté d'une réactivité exceptionnelle, en plus de sa stature dissuasive. Il n'en est pas moins un animal de compagnie calme et agréable à vivre s'il a reçu une bonne éducation", nuance tout de même Woopets. Le spécialiste anglais fait par ailleurs remarquer que ce caractère bien trempé s'applique à de nombreuses races de chiens de troupeau.

La dernière race déconseillée par le spécialiste anglais n'est autre que le dogue argentin, car il a une force de morsure surdéveloppée et qu'il s'agit d'une autre race très protectrice.

Le site internet Woopets estime cependant qu'"il est un formidable compagnon de vie pour les enfants s'il a été habitué à en côtoyer pendant sa jeunesse. Il est doux, affectueux, demande de la tendresse et de la présence. Il est fidèle, loyal, et surtout peu aboyeur." Deux avis opposés, qui rappellent l'importance de faire de vraies recherches avant d'acheter un animal, quel qu'il soit.

Pour les familles, Will Atherton cite trois autres races parfaitement adaptées aux enfants : le Golden Retriever, le Cavalier King Charles Spaniel et le Labrador, évidemment ! Très affectueuses, ces races sont attentionnées et douces envers les plus jeunes.