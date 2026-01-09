Si votre chat a cette petite habitude, ce n'est pas par hasard : il montre qu'il vous aime

Pour savoir si un chat apprécie son maître, il suffit de vérifier s'il adopte ce petit comportement au cours de sa journée.

Bien qu'ils soient domestiqués depuis plus de 11 000 ans, les chats restent des animaux très mystérieux. Très indépendants et parfois même secrets, ils utilisent un langage corporel très subtil pour communiquer avec leurs maîtres. Il nous est parfois même impossible de déceler les messages qu'ils essayent de nous faire passer.

Certains maîtres ont même parfois l'impression que leur félin ne les apprécie pas réellement. Interrogée par Linternaute.com, la vétérinaire, journaliste et spécialiste du comportement animal Laetitia Barlerin indique qu'il existe quatre comportements à observer pour savoir si notre chat nous aime. Les chats ont plusieurs façons de nous dire qu'ils nous aiment et ils ont tous leur façon de faire bien à eux", nous explique d'abord la spécialiste.

Selon elle, le premier comportement à identifier est le frottement. "Quand ils se frottent à nous, les félins déposent des phéromones faciales qui marquent leur territoire et qui les apaisent, ainsi que des phéromones d'attachement ou d'amitié", poursuit-elle. C'est en quelque sorte leur moyen de nous indiquer qu'il nous accepte dans leur "tribu".

Un chat peut aussi s'approcher et renifler le nez de son propriétaire afin de lui montrer son affection. "Certains lèchent aussi la main, le bras ou les cheveux", confirme Laetitia Barlerin. Mais une autre petite habitude est à bien noter pour savoir si notre chat nous aime. "Un chat qui dort avec nous est un chat qui nous apprécie", confirme la vétérinaire. En effet, la spécialiste indique que les chats et les félins en général ne dorment jamais avec une personne ou un animal qu'ils n'apprécient pas. Un chat qui dort avec nous est donc un chat qui nous aime réellement.

Le dernier moyen de savoir si votre animal vous aime ? Lui parler, tout simplement. En effet, la vétérinaire explique que les chats ne communiquent pas entre eux grâce à des miaulements. C'est un langage qu'ils n'adoptent qu'avec les humains. Un félin qui miaule pour communiquer avec ses maîtres indique qu'il les apprécie. "Chaque chat a son langage particulier avec son maître. Un autre animal dans un autre foyer ne communique pas de la même façon." Cela montre que le chat a mis au point une communication unique avec son maître.