Ces 3 signes subtils indiquent que votre chien est déprimé - voici comment l'aider

Le froid peut affecter les animaux physiquement et mentalement.

Bien qu'ils se déplacent à quatre pattes et qu'ils préfèrent aboyer au lieu de parler, les chiens peuvent ressembler très fortement aux êtres humains. Parfois heureux, parfois tristes, ils peuvent être très affectés par le changement de saison, surtout en hiver. Le coup de blues bien connu chez les humains peut en effet se manifester chez les chiens. Malheureusement, les animaux ne peuvent pas nous communiquer leur état d'esprit à travers la parole. Il est donc indispensable de savoir repérer les signes.

"Nos chiens ne souffrent pas de trouble affectif saisonnier clinique comme les humains", nous explique Carolanne Cicero, infirmière vétérinaire agréée. "Cependant, si votre chien semble un peu bizarre, vous ne vous faites pas d'illusions. Les experts s'accordent largement à dire que les chiens souffrent d'une version très réelle du "blues hivernal", affichant des comportements qui reflètent le coup de blues saisonnier que nous ressentons nous-mêmes."

Le premier signe de déprime chez le chien n'est autre que la léthargie. L'animal peut commencer à refuser de faire de l'exercice ou dormir excessivement. "Le chien peut même devenir renfermé, se cachant de sa famille ou délaissant ses jouets préférés", indique la spécialiste. Les changements d'appétit, allant d'une perte d'intérêt pour la nourriture à une faim constante, doivent aussi vous alarmer. "Si l'un de ces symptômes (léthargie, changements d'appétit ou repli sur soi) persiste pendant plus de deux semaines, prenez rendez-vous avec un vétérinaire afin d'exclure toute maladie sous-jacente", insiste la spécialiste.

Pour remettre votre animal sur pieds le plus vite possible, il est tout d'abord indispensable de l'exposer à la lumière le plus possible. Ouvrir les rideaux et approcher son panier d'une fenêtre peuvent considérablement améliorer son humeur. Pour l'exposer à la lumière le plus possible, vous pouvez également rallonger les promenades en journée, cela lui permettra dans le même temps de maintenir une activité physique suffisante. Un remède bien connu contre la déprime passagère !

"Il ne faut jamais donner de suppléments de vitamine D à votre animal, car ils peuvent être toxiques pour les chiens", prévient cependant Carolanne Cicero. En revanche, un apport en acides gras oméga-3, comme l'huile de poisson, peut favoriser sa santé cognitive. "Toutefois, il est toujours conseillé de consulter votre vétérinaire avant de modifier son alimentation", rappelle l'expert.