Cette maladie est "systématiquement mortelle" pour les chiens : voici comment l'éviter

Quelles sont les régions les plus touchées ? Quels sont les symptômes ? Quels chiens sont les plus affectés ?

Alors que le soleil et la chaleur sont enfin de retour sur l'entièreté de l'Hexagone, nous prévoyons tous d'emmener nos animaux de compagnie en balade pour qu'ils puissent enfin se défouler après plusieurs semaines pluvieuses. Regorgeant d'odeurs, d'animaux et de textures multiples, la forêt redevient un véritable paradis sensoriel pour les chiens à chaque retour du printemps. Un point noir risque pourtant d'assombrir ce si beau tableau...

En effet, plusieurs cas d'une maladie rare surnommée "maladie du sanglier" ont été détectés chez des chiens ces derniers mois. Si cette affection est le plus souvent asymptomatique chez les sangliers et parfaitement intransmissible à l'Homme, elle est systématiquement mortelle chez les chiens. Dernièrement, c'est à Lardy, en Seine-et-Marne qu'un chien a succombé à ce virus. La préfecture du département assure qu'il ne s'agit que d'un cas isolé. "Pas question de créer une psychose", assure-t-elle auprès du quotidien La République de Seine-et-Marne.

Pourtant, la nouvelle s'est déjà largement répandue sur les réseaux sociaux, et particulièrement dans les groupes dédiés aux propriétaires de chiens. Et pour cause : ces derniers mois, celle que l'on appelle aussi "pseudo-rage" a déjà coûté la vie à trois autres chiens dans la Marne.

Pour limiter au maximum les risques que votre chien contracte cette maladie, plusieurs précautions sont recommandées par les autorités. Évitez tout d'abord de lui servir de la viande de porc crue ou insuffisamment cuite. Veillez également à empêcher tout contact avec des sangliers, qu'ils soient vivants ou non. Même si l'arrivée des beaux jours donne envie de reprendre les balades en forêt, mieux vaut rester prudent et éviter ces zones pour le moment !

Attention, la maladie d'Aujeszky peut aussi "se transmettre par contact via des bottes ou tout autre matériel souillé par des matières animales contaminées", prévient la clinique vétérinaire normande Terra Nova sur son compte Facebook. La maladie peut survivre plusieurs semaines dans l'environnement.

Les symptômes apparaissent généralement assez rapidement après l'infection, préviennent les vétérinaires. Les chiens présentent des démangeaisons sévères, souvent autour de la tête et du cou. Ils peuvent aller jusqu'à se mordre frénétiquement, provoquant des lésions cutanées. Les chiens peuvent également présenter une salivation excessive, des vomissements, de la fièvre, des signes de confusion, et dans certains cas, des difficultés respiratoires.