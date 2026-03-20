Cueillir cette fleur de printemps est interdit en France, une amende de 750 euros vous attend

La loi est très stricte : ceux qui ne respectent pas cette interdiction recevront une amende salée.

Le printemps est enfin de retour, et avec lui, les fleurs. Tulipes, Narcisses, Freesia, Iris... Avec leurs pétales colorés et leur odeur marquée, ces plantes égayent les jardins et attirent les oiseaux. Aussi belle soit-elle, l'une de ces fleurs ne doit jamais être ramassée pour être glissée dans un vase. Très stricte, la loi prévoit une grosse amende en cas de cueillette.

La fleur dont il est question est l'une des premières à éclore à l'arrivée du printemps. En s'ouvrant avant les arbres, elle profite de la lumière, pas encore filtrée par l'ombre des feuilles. Ses couleurs vibrantes attirent sans problème l'attention des promeneurs, qui ne peuvent parfois s'empêcher de se baisser pour les cueillir de manière excessive et s'exposent alors à des sanctions. La fleur interdite n'est autre que la jonquille sauvage.

En réalité, ramasser des jonquilles n'est pas réellement interdit. Seule la cueillette "excessive" est passible de 750 € d'amende. Mais celle-ci est très limitée. Pour ne pas risquer de sanction, l'ONF conseille de ne pas dépasser, "ce que la main peut contenir", soit 10 à 15 jonquilles par personne. Pas une de plus ! L'Office National des Forêts recommande également fortement de ne pas arracher la tige mais de la couper. Vendre la cueillette réalisée est par ailleurs formellement interdit.

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Autre point très important à connaître : le ramassage des jonquilles ne peut pas se faire en forêt publique ou privée sans l'autorisation du propriétaire du terrain. Il est aussi formellement interdit dans les réserves naturelles, les parcs nationaux et certains sites très visités. Amende assurée même si vous n'en cueillez qu'une poignée. Seule la cueillette dans les forêts publiques gérées par l'ONF est tolérée sans préavis.

Dans les bois, les feuilles de jonquilles peuvent être confondues avec celles de l'ail des ours. Or, l'ail des ours est comestible alors que les jonquilles sont très toxiques pour l'homme. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes se retrouvent à l'hôpital après avoir ingéré des feuilles de jonquilles par erreur. Il est donc important de faire très attention lors de la cueillette et de la préparation.