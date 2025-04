Le fromage reste frais et savoureux plus longtemps s'il est emballé dans cet article qui se trouve dans toutes les cuisines

Pour éviter que le fromage sèche et devienne moins bon, il est possible de le conserver dans cet article que l'on a tous chez nous. Ce n'est pas le film alimentaire !

Depuis le début du XXe siècle, la France est surnommée "le pays des 1000 fromages". En un an, l'Hexagone en produit en moyenne 2 millions de tonnes, de 1200 variétés différentes. Selon l'institut de recherche Statista, les Français en consomment annuellement plus de 27 kg par personne ! Pâte sèche, pâte molle, frais… il y en a pour tous les goûts. Mais alors comment les conserver au mieux pour en profiter le plus longtemps possible ?

Sur leur site internet, les experts fromagers de l'enseigne Le Refuge de Marie-Louise ont expliqué que "sauf pour les fromages entiers, qui gagnent à être emballés dans leur papier d'origine", ce dernier n'est pas la meilleure alternative après que le fromage a été entamé. Alors que faire dans cette situation ? "Le meilleur emballage reste le papier ciré, doublé d'une feuille d'aluminium", indiquent les producteurs. Bien pratique quand on en dispose, le papier ciré est loin d'être le produit le plus populaire dans les cuisines.

© AdobeStock-Richard Villalon

Mais attention, il ne faut pas pour autant se rabattre sur du film alimentaire en plastique ! "Le plastique coupe l'air, étouffant ainsi votre fromage qui finira par mourir. Cela entraînera des saveurs et des textures néfastes", prévient Erika Kubick, ancienne fromagère et autrice de plusieurs livres de cuisine. "Si l'emballage contient trop d'humidité, la croûte deviendra visqueuse, moisira et dégagera une odeur désagréable."

Un autre produit peut tout à fait remplir cette fonction correctement. Il s'agit du papier sulfurisé, utilisé pour le four. Le papier sulfurisé est effectivement idéal, car il empêche le fromage de se dessécher tout en permettant un flux d'air suffisant à l'intérieur et autour du fromage. Pour qu'il soit bien efficace, veillez à ce que le papier recouvre entièrement la part de fromage et qu'aucun morceau ne dépasse. L'humidité pourrait rentrer rapidement !

Le fromage bleu est la seule exception à cette règle, car des moisissures particulières ont été ajoutées au lait caillé pour lui donner son goût si particulier. Si vous souhaitez stocker une variété de bleu, qui ne doit pas entrer en contact avec l'air ambiant, préférez donc le papier aluminium. Placez-le dans votre frigo et vous pourrez le conserver plusieurs jours sans qu'il se dessèche.