Ce détail révélateur montre que votre bière a été servie dans un verre sale dans un bar

Grâce à cette petite astuce, vous pourrez savoir si la vaisselle a été faite correctement ou non dans votre bar favori.

Après une journée de travail intense ou une après-midi de shopping, quoi de plus agréable que de s'installer quelques minutes à la terrasse d'un bar ou d'un café pour siroter une bière bien fraîche ? Et cette expérience est encore plus agréable lorsqu'on sait qu'on ne prend aucun risque et que la vaisselle dans laquelle nous dégustons notre commande a bien été nettoyée avant d'être utilisée.

Pour rappel, seuls 15 % des établissements parisiens ont un "bon" niveau d'hygiène, contre 64 % à Avignon par exemple, selon les chiffres diffusés par le Ministère de l'Agriculture. Et parfois, même s'il est impossible d'identifier des traces de doigt, ou de graisse à l'œil nu, cela ne veut pas dire que votre verre est vraiment propre. Il est donc utile de connaître quelques astuces pour vérifier rapidement l'état d'un verre de bière dès qu'il est servi.

Selon l'entreprise de verrerie spécialisée dans la bière, Small Batch Glasswear, tous les indices que vous cherchez se trouvent dans les bulles. "Observez votre bière et voyez si des bulles dues au dioxyde de carbone se forment sur les parois du verre", expliquent les spécialistes. "Les verres bien nettoyés ne présentent pas de bulles accrochées aux parois. Elles se forment et remontent jusqu'à la surface". Si ces dernières s'accrochent aux parois du verre ou forment des anneaux, vous pouvez être sûr que votre verre n'est pas très propre… "Les bulles qui accrochent sont généralement le signe de la présence de résidus, tels que de la graisse, de la poussière, des restes de bière ou de détergent ", alerte l'entreprise spécialisée. Voici quelques exemples partagés par les experts :

© Small Batch Glasswear

"Si vous êtes au bar et que votre verre ressemble à ça, n'hésitez pas à le signaler poliment au serveur ou au barman…", conseillent alors les spécialistes. Toujours sur le sujet des bières, les spécialistes ont donné leur avis précieux sur l'importance, ou non, de servir la boisson fraîche dans un verre adapté à chaque type. "Nous savons que ce n'est probablement pas la réponse que vous attendiez de la part d'une entreprise de verrerie à bière, mais c'est la vérité : ces verres ne sont jamais "nécessaires", avouent-ils d'abord. "Boire dans une canette ou une bouteille est acceptable, tout comme utiliser un verre à pinte classique ou tout autre verre."

"Tire-t-on un avantage supplémentaire en buvant une bière spécifique dans le verre spécialement conçu pour elle ? Évidemment", font-ils cependant remarquer. "Utiliser des verres adaptés améliore l'expérience sensorielle de la bière artisanale, vous permettant d'apprécier pleinement son arôme, sa saveur et son aspect, mais cela ne se remarque pas vraiment, voire pas du tout, si on n'est pas un fin connaisseur." La réponse est claire !