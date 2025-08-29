Connaissez-vous l'astuce du bouchon de liège pour conserver les pommes de terre plus longtemps ?

Un petit objet que l'on trouve dans toutes les cuisines permet aux pommes de terre de rester bonnes pendant plusieurs semaines sans problème.

La pomme de terre est l'un des ingrédients les plus populaires du monde. Rien qu'en France, on en mange environ 20 kg par an et par personne, selon le portail de statistiques Statista. La bonne conservation de ces tubercules, que l'on aime consommer en salade l'été et autour d'une raclette l'hiver, est donc un véritable enjeu dans la plupart des cuisines du pays.

Alors qu'il est largement admis que les pommes de terre doivent être stockées dans un endroit sombre, hermétique et sec pour éviter de germer, d'autres astuces sont bien moins connues. De nombreux cuisiniers ignorent par exemple qu'il est déconseillé d'entreposer des pommes de terre au contact de leurs cousines les pommes. En effet, ces dernières contiennent et rejettent de l'éthylène, un gaz naturel qui fait murir très rapidement les fruits et légumes.

© 123 RF

Mais il existe une troisième astuce, souvent sous-estimée, qui permet de conserver les pommes de terre encore plus longtemps. Il s'agit de l'astuce du bouchon de liège. Derrière ce nom énigmatique, se cache la technique toute simple de placer un, ou plusieurs bouchons de liège propres et secs au milieu du filet de pommes de terre. En effet, le liège est une matière poreuse, qui peut absorber le surplus d'humidité contenu dans le filet et empêcher les pommes de terre de germer trop vite.

L'odeur du liège naturel est également très désagréable pour les moucherons et les insectes qui ont l'habitude de tourner autour de vos tubercules. Enfin, le liège contient de la subérine, une substance aux propriétés antifongiques qui limite le développement des bactéries et de la moisissure.

Une autre astuce de grand-mère, dont l'efficacité est plus controversée, consiste à placer quelques feuilles de laurier entre les pommes de terre. Sur le même fonctionnement que le liège, les feuilles de laurier sont utiles pour repousser les mites alimentaires et les insectes ravageurs. Elles disposent par ailleurs, elles aussi, de propriétés antifongiques. Déposer un coton imbibé d'huile essentielle de lavande ou de citronnelle juste à côté du filet peut enfin aider à repousser les insectes.