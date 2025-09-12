De plus en plus de personnes ajoutent du chocolat à leur sauce tomate - un détail inattendu qui change tout

Ce secret connu par tous les grands chefs italiens permet d'améliorer le goût d'une sauce tomate sans effort.

Des tomates, de l'ail, des herbes, de l'huile d'olive et… du chocolat ! Venue tout droit d'Italie, l'astuce d'ajouter un petit carré de chocolat noir à une sauce tomate commence à envahir les réseaux sociaux. Cette habitude peut paraître très étrange et même révolter certains cuisiniers, mais elle est pourtant très utile et fondée sur de vrais arguments.

Grâce à sa légère amertume, un carré de chocolat noir ajouté à une sauce permet tout d'abord d'atténuer l'acidité de la tomate. Le beurre de cacao, contenu dans le chocolat, est aussi capable de rendre une sauce tomate un peu trop liquide bien plus onctueuse et homogène. Si vous préparez une sauce contenant de la viande, le chocolat peut même adoucir la saveur de la viande.

En pratique, les cuisiniers italiens recommandent d'ajouter l'ingrédient surprise entre 10 et 15 minutes avant la fin de la cuisson pour un résultat optimal. Et les sceptiques peuvent dores-et-déjà se rassurer, le goût de la sauce ne sera absolument pas altéré par cette modification. Pas besoin d'ajouter une tablette entière, un seul carré de chocolat noir 70 % suffira à faire des merveilles ! Sur son compte TikTok, la cuisinière italienne Sonia Paladini a conquis plus de 780 000 personnes avec cette astuce.

Un quadratino di cioccolato extra fondente aggiunto 10/15 minuti prima della fine della cottura di un sugo serve a smorzare lacidità del pomodoro e a ingentilire il sapore della carne se state preparando un ragù, rendendo il gusto elegante e avvolgente. Per questa ricetta ho preparato un ragù con abbondante cipolla e macinato di manzo, e ho aggiunto a 10 minuti dalla fine della cottura un quadratino di cioccolato extra fondente al 70%. Ps: Ho scoperto che alcuni chef lo usano anche per i ragù con carne di selvaggina.

Dans les commentaires de sa vidéo, d'autres adeptes de cuisine ont partagé leurs astuces pour sublimer une sauce tomate. "Ma grand-mère ajoutait directement une cuillère à café de cacao amer", expliquent les uns. "Une pincée de bicarbonate de soude alimentaire enlève aussi l'acidité", assurent les autres.

Souvent utilisé pour aider à faire gonfler une pâte à gâteaux ou à cookie, le bicarbonate de soude alimentaire peut en effet réduire l'acidité d'une sauce. Attention cependant à ne pas en abuser, il peut parfois causer des troubles de la digestion. Si vous n'êtes pas encore prêt à tenter l'aventure du chocolat ou du bicarbonate de soude, glissez un petit carré de sucre dans votre sauce. Il saura parfaitement équilibrer les saveurs.