Nos grands-mères les utilisaient déjà : 5 feuilles bien placées suffisent à sauver tout un filet de pommes de terre

Vous souhaitez éviter que vos pommes de terre ne germent trop vite ? Une astuce de grand-mère peut vous aider à y remédier.

Même lorsqu'elles sont conservées dans un endroit frais et sombre, il est presque impossible d'empêcher les pommes de terre de germer. Et lorsque ce processus est lancé, il n'est malheureusement plus possible de le stopper : les tubercules deviennent immangeables. La seule solution est donc de prendre le problème à la racine et d'anticiper la germination au maximum.

Plusieurs astuces de grand-mères peuvent être mises en place pour éviter que les pommes de terre ne commencent à germer trop vite. Pas besoin de produits chimiques nocifs ni de conservateurs modernes en tout genre, nos aïeules utilisaient principalement des plantes pour conserver la nourriture. Toujours populaire aujourd'hui, la feuille de laurier fait partie des plus connues.

C'est grâce à ses propriétés antimicrobiennes que le laurier empêche la germination des tubercules. Glissées dans le filet, 5 à 10 feuilles aident à repousser significativement les parasites et évitent que la moisissure ne se propage trop vite sur les pommes de terre. Pour qu'elles soient le plus efficaces possibles, il faut penser à bien disperser les feuilles à travers le filet. Une astuce toute simple et efficace !

© Adobe Stock

Il faut tout de même noter que les feuilles de laurier perdent de leur efficacité au bout de quelques semaines. L'idéal est donc de les changer lorsqu'elles commencent à perdre leur parfum. Elles peuvent aussi être combinées à quelques morceaux de charbon de bois, car ces derniers sont capables d'absorber l'humidité.

Pour maximiser la conservation des pommes de terre, il est également conseillé de les éloigner de certains fruits. Bananes, fruits de la passion, pommes, tomates ou encore pêches et prunes libèrent de l'éthylène, un gaz qui accélère la maturation et donc la germination.

Tous ces efforts seront cependant inutiles si les pommes de terre ne sont pas conservées dans un endroit bien ventilé. L'humidité est propice à la formation de germes et de moisissure, veillez donc à bien conserver les tubercules dans un filet en toile permettant la circulation de l'air.