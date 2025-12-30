Oubliez le papier sulfurisé : cette alternative moins chère est aussi moins dangereuse

Mauvais pour le portefeuille, le corps et l'environnement, le papier cuisson peut facilement être remplacé.

Que cela soit pour cuisiner des biscuits, une bûche roulée ou des châtaignes grillées, l'hiver est la saison de la cuisson au four. Et pour éviter que nos créations sucrées ou salées ne collent à la plaque de cuisson, la plupart des amateurs de cuisine se tournent vers le papier sulfurisé. Pourtant, cette alternative est loin d'être la meilleure.

La plupart des papiers cuisson antiadhésifs vendus dans les supermarchés sont enduits de silicone pour résister aux températures extrêmes du four. Mais ce dernier présente des risques de transmission aux aliments, et donc à notre corps, dès qu'il dépasse 220 degrés. Certains produits montrent même des traces de substances particulières comme des PFAS, a révélé le magazine de défense des consommateurs allemand Öko-Test.

Conçu comme un produit jetable, le papier génère également de grandes quantités de déchets. Bien que la plupart des fabricants affirment que le papier peut être utilisé jusqu'à six fois, rares sont les cuisiniers qui le réemploient plusieurs fois de suite. L'utilisation d'une nouvelle feuille à chaque nouvelle recette peut donc rapidement devenir très coûteuse.

© Boulanger

Mais alors, vers quel produit peut-on se tourner pour éviter de prendre trop de risques et de vider son portefeuille ? Les tapis de cuisson constituent la première alternative intéressante. Réutilisables presque à l'infini et très faciles à nettoyer car ils passent généralement au lave-vaisselle, ils sont presque tous conçus sans substances dangereuses comme le PVC, les BPA et les phtalates . Vendus entre 7 et 15 € chez Leclerc, Carrefour ou encore Lidl, ces derniers représentent de très bons investissements pour les cuisiniers.

Pour ceux qui préfèrent éviter le papier sulfurisé et qui ne souhaitent pas encore investir dans un tapis de cuisson, il reste la solution pratiquée au temps de nos grand-mères : enfariner, graisser ou huiler la plaque. Une méthode aussi écologique qu'économique. En revanche, le nettoyage après utilisation est bien plus fastidieux qu'avec un tapis de cuisson.

Très populaire en pâtisserie, la cire d'abeille comestible est, elle aussi, très efficace pour rendre une plaque de cuisson antiadhésive. Pour l'utiliser, il suffit de la faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes et de la répartir à l'intérieur du moule ou sur la plaque à l'aide d'un pinceau. La cire d'abeille est toutefois assez onéreuse et parfois même difficile à trouver. Elle est généralement vendue sous forme de pépites ou de paillettes. À chacun sa méthode !