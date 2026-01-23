Interdit dans des dizaines de pays, cet aliment est pourtant adoré en France

Banni aux Etats-Unis, au Japon ou encore en Australie, cet aliment fait partie des plus vendus et consommés en France.

On ne passe pas ! Que cela soit à cause de règles bien établies ou de traditions, certains aliments peuvent se retrouver tout simplement interdits dans certains pays. Parfois, les touristes venus visiter le territoire s'exposent même à des amendes très salées s'ils tentent d'en faire entrer sur le territoire. Le cas le plus connu concerne les Etats-Unis, qui interdisent totalement la consommation d'œufs surprises en chocolat de la marque allemande Kinder depuis 1938, à cause d'un risque d'étouffement.

Mais un autre aliment, indispensable au bon déroulé d'un repas pour des millions de Français, est lui aussi banni du territoire américain et de bien d'autres. Un Français en consomme pourtant environ 26kg chaque année ! Dégusté entre le plat et le dessert, avec du pain ou avec de la confiture, c'est bien le fromage qui est interdit dans de nombreux pays. Heureusement, tous les types de fromages ne sont pas bannis. Aux Etats-Unis, ce sont les fromages au lait cru non pasteurisé dont l'affinement date de moins de 60 jours qui ne sont pas autorisés. Le brie de Meaux, le reblochon, le munster ou encore le camembert de Normandie ne peuvent ainsi pas être importés sur le territoire.

En Australie, ces mêmes produits laitiers sont classés comme un "aliment à risque". Ils ne peuvent être importés que si un certificat sanitaire officiel les couvre. Le pays anglophone considère en effet les produits au lait cru comme présentant un risque pour la santé publique. Ils pourraient par exemple contenir des bactéries comme la Listeria ou la Salmonelle. Nous vons déconseillons donc vivement d'essayer d'en cacher dans vos valises si vous prévoyez des vacances en Océanie prochainement !

© Adobe Stock

Nos fromages ne sont pas traités aussi strictement au Japon qu'en Australie ou aux Etats-Unis. Ils peuvent être importés et consommés, mais selon des conditions très précises. Les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru de vache, de lait cru de chèvre, de lait cru de brebis et de lait cru de bufflonne ne peuvent entrer sur le territoire en grande quantité que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire, précise le ministère japonais de la Santé. La situation est plus souple si vous ne souhaitez emmener qu'un fromage ou deux. Ces derniers seront acceptés à condition d'être déclarés, emballés sous vide et étiquetés correctement.

L'Europe n'est pas non plus tendre avec ceux qui font la fierté culinaire de la France ! En Allemagne, en Suède, en Finlande ou encore en Norvège, la vente et l'importation de fromages au lait cru sont généralement autorisées, mais la production est interdite ou très encadrée. Un vieillissement d'au moins 60 jours y est exigé. Dans tous ces pays, on déguste donc souvent des fromages produits en France.