"Pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons pas..." : voici quand il faut se laver les cheveux avant d'aller chez le coiffeur

"Nous ne pouvons pas couper les cheveux qui n'ont pas été lavés depuis…" Une coiffeuse a été contrainte d'imposer un règlement d'hygiène dans son salon.

À chacun ses habitudes. Juste avant un rendez-vous chez le coiffeur, plusieurs points de vue s'affrontent. Entre ceux qui se lavent les cheveux le plus tard possible, et ceux qui n'y appliquent pas une seule goutte d'eau au cours des 48 dernières heures, difficile de démêler le vrai du faux.

Lassée de devoir se justifier à chaque nouveau client, une coiffeuse autrichienne a choisi d'imposer un règlement strict dans son salon. Les clients ont désormais interdiction de se présenter pour être pris en charge s'ils ne respectent pas les consignes clairement affichées sur la porte d'entrée. Et alors que la plupart des clients sont décrits comme compréhensifs par la professionnelle, certains autres sont étonnés de découvrir ces nouvelles règles.

"Pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons pas couper les cheveux qui n'ont pas été lavés depuis plus d'une journée", peut-on lire dans la vitrine du salon de coiffure installé en Basse-Autriche. Évidemment, ce principe était déjà respecté par de nombreux clients avant d'avoir été imposé, mais la propriétaire souligne qu'elle coiffait régulièrement des clients dont le dernier shampoing remontait à plus de deux semaines...

© Adobe Stock

En plus d'être plus propres et plus agréables pour les employés du salon, les cheveux fraîchement nettoyés présentent un "avantage technique", selon Karin, propriétaire du Technocracy Hair Salon. "C'est la seule façon d'évaluer avec précision le cuir chevelu et la texture naturelle des cheveux", confirme-t-elle. Ainsi, pas besoin de se shampooiner avec vigueur dans l'heure qui précède le rendez-vous, mais il est impératif de rafraichir vos cheveux la veille au maximum, et ce, même si un shampooing est compris dans la prestation !

Il existe cependant une situation très précise dans laquelle certains coiffeurs peuvent déconseiller un nettoyage récent : il s'agit de la décoloration. Les produits chimiques nécessaires pour dépigmenter les cheveux sont généralement très agressifs, un léger film de sébum peut aider à protéger votre chevelure.