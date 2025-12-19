Je suis dermatologue, voici pourquoi la crème bleue Nivea divise

Adorée par les influenceurs et les adeptes de soins de la peau, cette crème inventée il y a plus de cent ans est passée au crible par les spécialistes.

Qui n'a jamais vu, ou eu entre les mains, cette boîte métallique bleu marine renfermant une crème blanche signée Nivea ? Inventée en 1911 par le laboratoire allemand, cette dernière se passe de génération en génération à l'image d'un remède de grand-mère. Masque visage hydratant, allié du ventre des femmes enceintes, réparatrice de la peau des pieds et des mains, cette "crème à presque tout", comme la surnomme la marque, fait toujours aujourd'hui le succès de Nivea. "Avec un peu de crème au creux des mains, vous disciplinerez vos cheveux électriques", indique même la marque.

Mais cette polyvalence à toute épreuve a fini par attirer l'attention des dermatologues, qui ont décidé d'analyser en profondeur la composition de cette crème magique. Dans une vidéo publiée sur YouTube et visionnée plus de 145 000 fois, la dermatologue connue sous le nom Dermatodrey a donc étudié les ingrédients et les promesses de cette crème. "La composition a évolué plusieurs fois depuis sa création, mais il est probable que vous appliquiez toujours une recette datant de 1950", indique d'abord la professionnelle.

En étudiant la liste d'ingrédients, la dermatologue rappelle que la crème Nivea est composée en grande majorité… d'eau. Pas si surprenant selon elle : "c'est une émulsion, comme une mayonnaise, et il faut beaucoup d'eau pour que la crème soit hydratante."

© Adobe Stock

La crème comporte ensuite différents types de paraffines, utilisées pour limiter l'évaporation de l'eau sur la peau, et "validées" par Dermatodrey. Mais il y a une nuance à bien connaître si l'on veut tirer tous les bénéfices de ce soin. "Attention, les paraffines peuvent favoriser le développement des points noirs et de l'acné", prévient-elle. Pour cette raison, la crème bleue Nivea ne doit être utilisée que sur les peaux sèches et pas par les personnes à peau sèche et acnéique. Un premier point à retenir.

Bien que la crème bleue Nivea comporte plusieurs agents antibactériens, la dermatologue rappelle qu'il est généralement recommandé de choisir des cosmétiques en tube ou en flacon pompe pour éviter leur prolifération. Globalement satisfaite de la composition complète, la dermatologue indique tout de même que la crème bleue Nivea contient plusieurs molécules auxquelles certaines personnes peuvent être allergiques, comme l'alcool de lanoline, les huiles de conservation ou le parfum. "La crème n'est pas recommandée aux personnes ayant un terrain allergique ou eczémateux", insiste-t-elle. Si vous avez une peau à tendance sèche mais sans allergie, la crème est 100 % validée !