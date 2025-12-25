On aurait voulu le savoir avant : voici à quoi servent vraiment les lignes des serviettes de bain

Toutes les serviettes de bain comportent ces mystérieuses lignes verticales d'une texture différente. Mais, à quoi elles servent vraiment ?

Au moment d'attraper une serviette dans votre placard, vous vous êtes sûrement déjà posé la question suivante : mais à quoi sert cette ligne de texture différente ? Resté sans réponse, vous avez poursuivi votre journée comme si de rien n'était. Pourtant, ces dernières ont une véritable utilité. Elles sont même indispensables.

Il faut tout d'abord savoir que ces lignes texturées s'appellent des Bordure Dobby. Sans elles, nos serviettes n'auraient ni la même texture, ni la même durée de vie. En effet, ces dernières ne sont pas là (que) pour faire joli, mais plutôt pour que votre serviette de bain moelleuse garde sa forme originelle. Sans ces bordures, le tissu éponge risquerait de s'effilocher ou de se déformer lavage après lavage.

C'est là que les fameux renforts entrent en scène. Le tissage spécifique de ces derniers crée une barrière naturelle qui empêche les fils de se détacher progressivement. Cette caractéristique est particulièrement importante pour les serviettes destinées à un usage intensif, comme dans les hôtels ou les spas, où elles subissent des lavages fréquents à haute température.

© Adobe Stock

Ces renforts verticaux contribuent aussi à optimiser la durée de séchage du tissu éponge. La bordure dobby crée une structure tissée différente qui permet d'absorber l'humidité et de la répartir plus uniformément dans toute la serviette. Les experts de la marque Towel Hub confirment l'utilité de cette ligne : "elle joue un rôle crucial dans l'amélioration de la durabilité, des performances et de l'attrait esthétique global en donnant aux serviettes un aspect professionnel et soigné."

Attention tout de même, il est important de savoir que toutes les bordures dobby ne se valent pas. Pour identifier une serviette dotée d'un renfort de qualité, plusieurs critères sont à connaître. Il faut tout d'abord vérifier la régularité du motif : un tissage de qualité présente des lignes parfaitement alignées et régulières. La densité du tissage est aussi très importante. Plus le tissage est serré au niveau des lignes, plus la bordure sera résistante. La finition des extrémités qui doit également être nette et sans fils apparents pour assurer un renforcement efficace. Tous ces petits indicateurs vous permettront de sélectionner des serviettes moelleuses, douces et qualitatives !