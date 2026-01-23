Une coiffeuse alerte sur l'utilisation de ce produit en hiver : "vos cheveux seront encore plus abîmés"

"Un produit capillaire synthétique qui les laisse gras et rêches", selon cette spécialiste.

Lorsque les températures chutent, l'air frais peut abîmer la peau ainsi que les cheveux. Pourtant, nombre d'entre nous ne connaissons pas les bonnes pratiques à adapter une fois que nous entrons en hiver. Certains produits devraient par exemple disparaître de notre routine capillaire, pour éviter de faire trop de dommages. Selon les professionnels, ils risquent même d'endommager les cheveux pour longtemps. La coiffeuse Henna Tiihonen du salon de coiffure Magnetic Head Spa à Helsinki, experte du froid, prévient sur les dangers d'un produit très spécifique s'il est utilisé en hiver.

"L'efficacité d'un produit capilaire dépend des matières premières utilisées dans sa composition", explique tout d'abord la coiffeuse. Le produit visé par la spécialiste n'est autre que l'après-shampoing. Utilisées pour protéger les cheveux et les rendre encore plus brillants, certaines formulations peuvent pourtant avoir l'effet inverse. Un effet qui sera encore pire sur les personnes à la chevelure fine, rappelle l'experte.

"Les après-shampooings à action rapide (qui se rincent juste après application, ndlr) restent en surface du cheveu et créent un effet cosmétique sans traiter réellement. Dans ce cas, les cheveux peuvent paraître brillants et lisses, mais ils sont encore plus abîmés", explique Henna Tiihonen au magazine Iltalehti. "De plus, 99 % des clientes choisissent des produits structurants dans l'espoir de gagner en volume. Or, si l'hydratation est négligée, le résultat peut être extrêmement sec, ce qui fragilise les cheveux et les rend plus cassants", rappelle-t-elle.

La spécialiste conseille donc d'échanger son après-shampoing rapide pour des masques ou des soins sans rinçage à action profonde et longue durée. Même s'ils nécessitent plus de temps pour bien pénétrer dans le cheveu, votre patience sera récompensée. "Une fois absorbés, les soins exercent un effet véritablement positif et bienfaisant sur la santé capillaire", confie la Finlandaise.

Alors, quelles sont les formules et les marques à appliquer sur ses cheveux pour qu'ils restent en bonne santé, même en hiver ? "Je privilégierais les produits à base d'acide hyaluronique", répond la spécialiste. Cette molécule présente dans la peau et dans les cheveux est effectivement connue pour hydrater durablement. Elle leur confère de l'élasticité et les rend plus résistants aux agressions extérieures comme le froid. Plusieurs marques connues comme Elseve, Kerastase ou encore L'Oreal sont présentes en supermarchés et proposent des gammes de produits contenant la molécule recherchée.