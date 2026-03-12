Voici comment accéder à la page secrète de Google qui sait tout sur vous et stocke votre profil complet

Cette page témoigne du nombre d'informations que Google possède sur vous, mais il est possible de la désactiver.

Google est entré dans nos vies il y a près de 30 ans. Un tel âge a permis au moteur de recherche et à son entreprise de se perfectionner et de développer de multiples autres applications. Gmail, Chrome, Android, Maps, YouTube, Meet, Spreadsheets... De nos jours, il est rare de ne pas utiliser au moins l'un des logiciels de la firme de Mountain View.

Mais Google ne s 'est pas contenté de multiplier les produits. Il s'est aussi évertué à récolter un maximum de données sur ses utilisateurs afin de cerner au mieux leurs profils et donc mieux les cibler. Saviez-vous notamment qu'il existe une page web qui permet au géant américain de dresser votre portrait robot en fonction de vos habitudes ? L'entreprise la met assez peu en avant, mais c'est elle notamment qui contient toutes les données permettant à Google de savoir quelles publicités vous envoyer pour vous inciter à faire des achats.

Cette page s'appelle "My Ad Center" ou "Préférences publicitaires" dans la langue de Molière. Assez sobre dans ses affichages, elle permet de connaitre les sujets et marques que Google juge susceptibles de vous intéresser. Pour identifier ces dernières, la firme ne s'intéresse pas qu'à votre historique de recherche sur son navigateur.

Qu'il s'agisse de vos déplacements enregistrés sur Maps ou des vidéos YouTube que vous visionnez, Google a un oeil un peu sur tout. Dans notre cas, la page "My Ad Center" a clairement retenu nos dernières recherches sur les produits Apple comme les derniers MacBook et iPad. Il est donc plus que probable que nous observions des publicités sur ces mêmes produits dans les jours à venir.

© Linternaute

L'avantage de pouvoir accéder à ce petit portrait robot dressé par Google est la possibilité de personnaliser votre expérience de publicités. Dans notre cas, la firme a identifié que nous pourrions être intéressé par des produits HelloFresh. Il nous suffit alors de cliquer sur le "-" présent à côté de la marque en question pour indiquer qu'elle ne nous intéresse pas plus que ça.

Si vous n'êtes pas particulièrement friand du fait que Google garde vos activités en ligne pour vous envoyer des pages de réclames personnalisées, il est heureusement possible de désactiver complètement "My Ad Center". L'option se trouve tout en haut de cette page et il suffit de sélectionner "Désactivée" pour stopper les activités de Google sur ce sujet.