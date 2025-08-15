Une seule lettre suffit, ce petit détail dans l'écriture peut vous aider à démasquer un menteur

Votre manière d'écrire en dit long sur votre personnalité. Assurez-vous de ne pas passer pour un menteur en fonction de votre façon de former cette lettre.

Dès l'entrée en CP, et parfois même dès la maternelle, nous apprenons à écrire. Rappelez-vous, vos cahiers noircis de centaines de lignes de lettres pour enfin réussir à les former parfaitement pour suivre les consignes et la norme. Mais, avec le temps, nous avons tous légèrement adapté notre écriture pour qu'elle devienne plus rapide, mais aussi plus personnelle. Écrire gros, petit, avec des lettres arrondies ou plus pointues, chacun y va de sa propre plume.

Mais attention, certains détails de notre écriture d'adulte peuvent aussi trahir notre véritable nature. Stressé ? Calme ? Pressé ? Émotif ? Créatif ? Les spécialistes de l'écriture, appelés graphologues, peuvent tout savoir sur notre personnalité en analysant la forme de nos lettres. Ils affirment d'ailleurs que la graphologie permet de déceler plus de 5 000 traits de personnalité différents ! Grâce à un simple test, ils peuvent, entre autres, savoir si vous êtes un menteur.

C'est en étudiant votre écriture de la lettre "L" que les spécialistes peuvent identifier d'éventuels traits de malhonnêteté chez vous. Cette analyse s'appuie sur les deux traits qui composent la lettre : un vertical, généralement plus long, et un autre horizontal. Entre ces deux façons d'écrire la 12ᵉ lettre de l'alphabet, choisissez celle qui est plus proche du style d'écriture de la personne dont vous vous méfiez. Vous pourrez ensuite savoir si vos soupçons sont fondés ou non.

Selon les experts en graphologie du site américain pens.com, lorsqu'une personne a l'habitude de mentir ou de cacher la vérité, elle a tendance à rendre la ligne horizontale du "L" beaucoup plus courte que la normale. Ce petit détail est interprété comme un signal inconscient de désir de cacher quelque chose, voire d'éviter d'être découvert.

Mais le L n'est en vérité pas la seule lettre qui vous permet d'étudier la personnalité de votre entourage. Les graphologues expliquent qu'une écriture manuscrite regroupée, désalignée ou différente du reste de l'écriture indique également un mensonge. Bien qu'elle ne remplace pas un jugement approfondi, cette approche peut ainsi tout de même donner quelques indices sur les gens qui nous entourent.