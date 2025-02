Ces cinq petites habitudes validées par une psychologue aident à éviter le burn out

N'attendez pas de faire un burn out pour reprendre votre vie en main. Ces petites astuces du quotidien vont vous permettre de mieux vivre les périodes de stress au travail.

Fatigue intense, mal de dos, maux de ventre, anxiété, irritabilité et même sentiment de vide intérieur, les symptômes du burn out sont multiples. Selon l'Institut de veille sanitaire, 480 000 personnes en France sont en état de souffrance au travail. 7 % d'entre elles, soit environ 30 000 personnes, seraient spécifiquement touchées par le burn-out.

Mais avant d'en arriver au point de rupture, quelques petites habitudes peuvent alléger la pression lors des périodes les plus tendues au bureau. Interrogée par la radio catalane Rac 1, la psychologue spécialisée Laura Solana a confié les 5 conseils qu'elle donne à ses patients pour qu'ils se sentent mieux.

Laura Solana a tout d'abord expliqué que le burn out "nous disperse et nous épuise". "Il est essentiel d'installer des routines qui nous aident à conserver notre énergie et à prévenir l'épuisement", a-t-elle indiqué. Elle a d'abord insisté sur l'importance de planifier sa journée de manière réaliste en identifiant les trois tâches les plus urgentes. Cette organisation "par blocs" empêche de se disperser en se lançant dans des tâches qui ne sont pas prioritaires.

© Krakenimages.com-adobe stock

La psychologue rappelle également l'importance de garder du temps "loin des notifications", qui peuvent parfois nous empêcher de réfléchir clairement et tranquillement. "C'est vous qui décidez quand vous répondez aux mails et aux messages. N'oubliez pas que vous n'avez pas de contrôle sur qui décide de vous envoyer des choses, mais vous contrôlez quand vous répondez."

Le troisième conseil de l'experte pourrait paraitre simple, mais il est souvent mis de côté quand on se sent pressé dans le travail : l'importance de prendre des pauses. Une technique recommandée consiste à travailler par cycles de 90 minutes suivis d'une pause de 10 à 15 minutes. Pendant vos pauses, buvez de l'eau ou respirez profondément pour renouveler votre énergie. "Le plus important, c'est de ne pas poser vos yeux sur un autre écran, car il stimulera votre cerveau au lieu de le reposer", alerte Laura Solana. Bouger votre corps grâce à des étirements doux ou quelques mots pendant vos pauses vous permettra aussi de relâcher les tensions accumulées.

Pour terminer sa liste de petites habitudes pour éviter le burn out, la psychologue exhorte tout simplement de demander de l'aide. "Souvent, nous tombons dans l'autosuffisance, en pensant que les autres ont déjà suffisamment de travail, mais partager ce qui nous inquiète et chercher des solutions est la meilleure chose que nous puissions faire pour alléger la pression", conseille-t-elle.