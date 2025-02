Les couples qui ont cette habitude très française sont plus heureux que les autres et durent plus longtemps

Des chercheurs américains ont trouvé LA solution qui permet aux couples de durer toute une vie. Elle est particulièrement appréciée par les Français.

Vous êtes vous déjà demandé quels sont les principaux aspects d'un couple heureux sur la durée ? À cette question, certains répondront que l'amour est le ciment du couple, tandis que d'autres argumenteront sur l'importance de la communication. Intrigués par cette question, des chercheurs de l'université d'Oxford ont identifié un tout autre pilier, plutôt inattendu, mais qui fera plaisir à la plupart des Français.

En étudiant plus de 2 700 couples mariés depuis au moins 30 ans, les spécialistes américains ont conclu qu'ils avaient tous une habitude très spécifique en commun. "Les couples qui boivent ont une vie matrimoniale moins négative avec le temps", peut-on lire dans le compte rendu de l'étude publiée dans The Journals of Gerontology Series B. Vous avez bien lu, les époux qui prennent régulièrement l'apéritif ensemble ont plus de chances de rester unis que ceux qui ne le font pas !

En fait, ce n'est pas la quantité consommée, mais le rapport à l'alcool des deux personnes qui composent le ménage qui permettrait à une relation de durer. Les chercheurs ont en effet conclu que les deux membres d'une union peuvent boire avec modération pour être heureux, mais qu'à l'inverse, des tensions peuvent apparaître si seulement l'un des deux boit. "Nous ne suggérons pas que les gens doivent boire davantage", a tout de même précisé le Dr Kira Birditt, à l'origine de cette étude. "Cette longévité des couples vient plutôt du fait de passer du temps ensemble." Ouf, rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que l'apéritif est donc à consommer avec modération. Mais comment expliquer ce phénomène ?

La chercheuse pointe en effet du doigt une habitude partagée par de plus en plus de couples : instaurer un rendez-vous rituel autour d'un verre pendant lequel les amoureux peuvent évoquer des sujets importants comme les finances, l'éducation des enfants, ou d'autres problèmes sérieux que l'on n'aborderait pas à n'importe quel moment. Se retrouver de manière intentionnelle une fois par semaine ou une fois par mois, en fonction du temps et des besoins, peut être un bon moyen de communiquer et de désamorcer les conflits avant même qu'ils ne s'installent.

Selon une enquête menée par l'institut français d'opinion publique (IFOP), 60 % des Français prennent l'apéritif au moins une fois par semaine. Cela représente environ 32 millions de personnes sur les 52 millions d'adultes français. À l'inverse, seuls 2 % des personnes sondées déclarent ne jamais prendre l'apéritif. 41 % des Français estiment d'ailleurs que c'est une tradition typiquement tricolore et que nous y prenons part plus souvent que les autres pays. Avec ou sans alcool, la fête est toute aussi réussie. Plus de la moitié des participants estiment d'ailleurs que la boisson consommée compte moins que la qualité des interactions.