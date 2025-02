Toutes ces questions sont interdites en entretien d'embauche - si on vous les pose, vous n'êtes pas obligé d'y répondre

Le déroulé des entretiens d'embauche est très encadré par la loi. Le recruteur n'a pas le droit de vous demander tout ce qu'il veut.

Même si les entretiens d'embauche ne sont pas un endroit dans lequel on se sent toujours à l'aise, il est important de savoir que les employeurs n'ont pas tous les droits. Ils ont bien évidemment le droit de vous questionner afin de savoir si vous correspondez au rôle proposé, mais ils ont également l'obligation de rester dans un cadre légal et respectueux.

C'est pour cette raison que certaines questions sont absolument interdites. Pour éviter toute discrimination, elles ont même été formellement identifiées dans l'article L1132-1 du Code du Travail en 2001. Ce dernier a régulièrement été complété jusqu'à atteindre sa dernière version en 2022. En tout, 19 sujets ne doivent pas être abordés lors d'un entretien d'embauche. S'ils le sont, cela doit avoir un rapport direct avec le post visé pendant l'entrevue. Voici la liste complète des sujets interdits :

L'origine

L'âge

L'apparence physique

L'appartenance ou non à une ethnie

L'appartenance ou non à une nation

L'appartenance ou non à une religion

L'état de santé

La grossesse

La situation de famille

Le handicap

Les caractéristiques génétiques

Le patronyme

Le sexe

Les activités syndicales

Les opinions politiques

Les mœurs

L'orientation sexuelle

L'identité de genre

Il est donc interdit d'aborder des sujets d'ordre privé au cours d'un potentiel recrutement. "Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.", précise le Code du travail. "Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles."

Si un recruteur vous interroge sur l'un de ces points et que vous n'êtes pas mal à l'aise, vous pouvez faire le choix d'y répondre. Mais sachez que rien ne vous y oblige. Vous pouvez poliment décliner en expliquant que vous souhaitez rester concentré sur vos aptitudes professionnelles. Si votre interlocuteur insiste, expliquez-lui que le sujet vous dérange, et que la loi ne l'autorise pas à s'appuyer sur ces points pour vous embaucher ou non.

Enfin, vous pouvez signaler dans un mail que la ou les questions vous ont mis dans l'embarras. Il est également possible d'écrire un courrier au Défenseur des lois pour signaler les pratiques de cette entreprise.