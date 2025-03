Pourquoi est-il si dur de dormir ailleurs que chez soi ? Voici comment combattre "l'effet de la première nuit"

En vacances, chez des amis ou en déplacement professionnel, vous n'arrivez jamais à vous reposer. Voici quelques astuces simples à mettre en place pour vous endormir sans problème.

Qu'il soit deux, trois ou quatre heures du matin, rien n'y fait : quand on n'est pas chez soi, il est souvent impossible de s'endormir. Loin de notre propre lit, et même lorsque l'on s'offre un beau séjour dans un hôtel, il n'est pas rare que le sommeil nous fasse défaut. Ce phénomène s'appelle "L'effet de la première nuit".

Pour comprendre l'origine de ce mécanisme assez agaçant, les chercheurs de l'université de Brown, ont mesuré l'activité du cerveau de 35 volontaires. Systématiquement, la première nuit, l'hémisphère gauche reste en alerte alors que l'hémisphère droit est détendu. Les chercheurs en ont conclu que, dans un environnement non familier et potentiellement dangereux, une partie du cerveau reste éveillée, comme si elle était en "mode survie". Notre esprit reste conscient pour détecter rapidement le moindre signal inhabituel. C'est donc pour éviter une potentielle menace mortelle que vous n'arrivez pas à vous endormir quand vous n'êtes pas chez vous, même si vous êtes bien installé dans le lit douillé d'un hôtel 5 étoiles.

En plus de cette hypervigilance, c'est votre corps tout entier qui est mal à l'aise. La température, les draps, la lumière, les oreillers, les bruits… tous les aspects qui peuvent être différents le sont. Vous avez donc besoin d'une nuit au minimum pour vous acclimater et prendre vos aises. En effet, pendant la même étude scientifique, les chercheurs ont établi que "l'effet de la première nuit" s'estompe presque toujours dès la seconde.

Pour essayer d'améliorer la qualité du premier sommeil que vous passez loin de chez vous, vous pouvez faire certains ajustements. Essayez par exemple d'adapter la température de la pièce à celle que vous appréciez d'habitude. Avant de vous coucher, testez des techniques de relaxation comme le bain chaud, la respiration profonde ou la méditation. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous déplacer avec votre oreiller, et même avec votre couette. Même s'ils ne sont pas pratiques à transporter, leur ressenti familier vous aidera à vous sentir comme à la maison. Si vous êtes sensible aux bruits, n'oubliez pas vos bouchons d'oreilles !

Si c'est votre enfant qui peine à dormir loin de chez vous, quelques exercices peuvent l'aider. Avant de lui faire passer une nuit entière à l'extérieur, commencez par une sieste chez ses grand-parents ou chez des amis qu'il connait et chez qui il se sent déjà en confiance. Durant cette période d'adaptation, ne bousculez pas ses repères. Pour qu'il se sente à l'aise, préparez-le en amont pour qu'il n'apprenne pas le jour-même qu'il ne dort pas chez lui. Enfin, proposez-lui son doudou ou un vêtement imprégné de votre odeur. Il n'en sera que plus rassuré.