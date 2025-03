La neige arrive dans tous ces départements, même en plaine !

Après le froid, la neige fait son grand retour ces prochains jours. Et quelques flocons pourraient bien vous surprendre en plaine.

Plus que quelques jours avant le printemps et la neige fait son grand retour ! Si l'hiver a été plutôt pauvre en poudreuse cette saison, quelques flocons risquent de tomber en montagne et en plaine. Une baisse notable des températures s'est d'ores et déjà produite en milieu de semaine, avec un air froid progressant vers la moitié sud du pays. "Les Alpes, notamment les massifs du Sud, pourraient voir des cumuls significatifs de neige, entre 50 et 80 cm vers 1800-2000 m", précise La Chaîne Météo.

Plus au nord, du Limousin au Grand Est, la neige a saupoudré les plateaux dès 400m ce jeudi matin. Un risque qui se profile jusqu'au week-end. Des giboulées sont également annoncées sur les collines de basse Normandie, voire même en Bretagne. Au total, treize départements ont été placés en vigilance jaune "neige-verglas" par Météo France le 13 mars : le Cantal, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Nièvre, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, la Haute-Saône et les Vosges.

© La Chaîne Météo

Les massifs montagneux ne seront donc pas les seuls touchés par les chutes de neige. La plaine peu espérer la venue de ces quelques flocons, comme le démontre la carte réalisée par La Chaîne Météo. On note que les départements de la région Auvergne Rhône-Alpes, mais aussi ceux de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand-Est sont concernés par un risque significatif d'être enneigé, autour 60% localement. Mais la tenue au sol devrait se limiter à des saupoudrages dès 300 m. Pour l'ensemble des régions concernées, l'agence météorologique recommande la plus grande prudence sur les routes à partir de vendredi.

Y aura-t-il de la neige ce week-end ? Si les données restent à fiabiliser, "un 'retour d'est' (désignant une perturbation venant de l'est), pourrait apporter un temps humide avec des chutes de neige jusqu'en plaine sur nos régions du centre-est", rapporte La Chaîne Météo.