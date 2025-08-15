La position des couverts en dit beaucoup - voici comment communiquer avec un serveur sans parler

Votre façon de placer vos couverts lorsque vous terminez un repas au restaurant peut faire passer des messages plus ou moins agréables au personnel.

Lors d'un repas au restaurant, il est parfois indélicat de couper une conversation importante pour s'adresser au serveur. Mais comment lui faire comprendre subtilement que l'on a terminé sans prononcer un seul mot ? Avec les couverts ! Orientés dans un sens ou dans un autre, vos couverts peuvent indiquer au personnel de restauration que vous avez aimé votre plat, que vous avez terminé de manger ou encore que vous n'êtes pas satisfait du repas. Mais, si vous faites une seule erreur, le serveur pourrait interpréter le mauvais message…

Les deux premières positions sont les plus connues. Lorsque les couverts sont posés l'un à côté de l'autre, avec les manches orientés vers le bas, cela indique que vous avez terminé votre assiette. Si le haut de votre couteau et de votre fourchette sont orientées l'un vers l'autre, cela indique à l'inverse que vous faites une pause. Attention donc, à ne pas déposer vos couverts sans réfléchir lorsque vous n'avez plus faim, vous pourriez retarder le débarrassage de votre assiette et ralentir le service.

Mais ce n'est pas tout, il est également possible d'indiquer au personnel de service ce que vous avez pensé du plat que vous venez de déguster. Si vos couverts sont posés l'un à côté de l'autre, mais à l'horizontal cette fois, vous indiquez que la nourriture était très bonne. Mais, vous disposez vos couverts en X, vous n'êtes pas du tout satisfait du repas. Encore une fois, il est important de prendre soin d'envoyer le bon message.

© Adobe Stock

Les plus connaisseurs de l'étiquette française se permettront par ailleurs de positionner leur fourchette et leur couteau en croix dans leur assiette pour indiquer qu'ils sont prêts pour le plat suivant. Cette position tend cependant à disparaitre puisque la plupart des consommateurs utilisent la position des couverts parallèles pour faire passer leur message.

Au restaurant, certains gestes doivent par ailleurs être évités à tout prix. Myka Meier, coach en étiquette et autrice britannique a expliqué que l'un des pires gestes a lieu lors du choix des plats. "Lors des repas formels, le menu doit toujours être en contact avec la table", a confié l'experte au magazine Food & Wine. "Vous pouvez incliner le menu vers vous, mais veillez bien à ce que le bas de celui-ci soit toujours en contact avec la table." En effet, un menu tenu à la verticale peut être interprété comme un manque d'attention envers les autres personnes présentes autour de la table ou envers le personnel.