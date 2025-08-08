Ce coach l'assure : "n'importe quel directeur tuerait" pour embaucher quelqu'un avec cette personnalité

Ce trait de caractère en voie de disparition est pourtant très recherché par les recruteurs. Cette experte d'Harvard le remarque de plus en plus souvent.

Le marché de l'emploi est de plus en plus saturé. "J'ai déposé environ 150 CV, et toujours zéro réponse" Sur les réseaux sociaux, des centaines de jeunes actifs dénoncent quotidiennement l'impossibilité de trouver un travail face à une concurrence toujours plus nombreuse. Eux aussi exposés à ces problématiques, les coachs et experts en carrière partagent leurs conseils pour obtenir une réponse et enfin trouver un poste.

Selon Suzy Welch, professeure, autrice et experte en carrière, ce n'est ni l'esprit d'équipe, ni l'expérience qui fait toute la différence aux yeux d'un recruteur. La qualité recherchée est bien plus concrète : il s'agit de la capacité d'exécution. "À maintes reprises, j'ai été dans la pièce où les décisions de promotion et de "départ" sont prises. Et à chaque fois, la capacité d'exécution d'une personne a été le facteur décisif", explique l'experte à CNBC.

Mais alors, à quoi ressemblent vraiment ces personnes recherchées et promues par les employeurs ? Selon l'Américaine, les personnes à embaucher à tout prix sont "fiables quant aux délais et aux livrables". Elles ont également "tendance à faire les choses plus tôt et mieux que prévu, à anticiper les obstacles et à les surmonter ainsi que l'habitude d'assumer pleinement la responsabilité de leurs actions et de leurs résultats." Rien que ça !

© Adobe Stock

Concrètement, la coach assure que les recruteurs se concentrent sur les personnes qui agissent plutôt que sur celles qui savent manier les mots. Et pas besoin de faire des journées de 12 heures toutes les semaines ou de travailler les week-ends. Les employeurs recherchent des travailleurs qui "arrivent préparés aux réunions, allument leurs caméras lors des réunions en télétravail ou proposent d'encadrer un stagiaire". De petits investissements qui peuvent donc faire toute la différence sur la durée !

Lors d'un entretien d'embauche, il est ainsi indispensable de mettre en avant son investissement dans l'entreprise visée. Et sur un CV, vous pouvez aussi facilement montrer que vous être une personne active et non passive. Utilisez des verbes comme "initié", "proposé", "mise en place" ou encore "lancé" et "accompagné" pour décrire vos projets passés. Il peut aussi être pertinent d'inclure une rubrique "initiatives personnelles" sur la page si vous prenez part à des heures de bénévolat ou que vous avez suivi une formation intéressante en dehors du cadre professionnel. Parole d'experte.