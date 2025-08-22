"Ce n'est pas la meilleure idée" : voici l'erreur à éviter quand on demande une augmentation

Voici les meilleurs conseils d'une coach en carrière pour demander une augmentation, et l'obtenir.

Parler d'argent n'est pas toujours facile. Surtout lorsque la conversation doit se faire droit dans les yeux avec son employeur ou son directeur des ressources humaines. Pour demander une augmentation, certaines pratiques sont à bannir absolument, tandis que d'autres sont plutôt conseillées par les coachs professionnels.

Ils recommandent par exemple de bien selectionner la période à laquelle vous formulez votre demande. Réclamer d'être payé davantage alors que vous n'avez pas encore passé une année entière dans l'entreprise risque d'être assez mal vu. À l'inverse, la coach en carrière Karine Trioullier, plus connue sous le pseudo Career Kueen sur Instagram et TikTok, rappelle que "l'ancienneté dans un poste ne donne pas droit automatiquement à une augmentation individuelle". Elle explique également que, pour appuyer votre propos, il vaut mieux ne jamais énoncer les heures supplémentaires faites, mais plutôt les résultats obtenus. Elle conseille aussi d'éviter de mentionner que l'on n'a jamais été augmenté lors de son ancien poste ou par un ancien manager. "Commencer une discussion par une critique n'ouvre pas le dialogue", rappelle-t-elle.

Pour faire une demande d'augmentation constructive, il vaut donc mieux commencer par poser le contexte. La coach préconise d'utiliser des phrases telles que : "Comme vous le savez, je suis à ce poste depuis de nombreuses années que et j'ai beaucoup réfléchi à comment je me vois évoluer dans l'entreprise et dans l'équipe." Ensuite, vous pouvez expliquer en quoi vous vous êtes démarqué ces 6 à 12 derniers mois et en quoi votre demande est rationnelle et fondée. Vous pouvez aussi montrer que vous connaissez votre valeur de marché, et que vous êtes renseigné. "Vous pouvez par exemple consulter des enquêtes de rémunération de l'année précédente, des offres d'emploi à responsabilité égale ou l'outil de simulation de l'Apec pour obtenir des fourchettes de salaire à des postes similaires", explique Karine Trioullier.

© Adobe Stock

Pensez à conclure sur le futur ! Citez les projets qui vous attendent et terminez par une phrase du type : "je suis convaincue de pouvoir y parvenir si vous êtes prêts à investir davantage en moi et dans ce que j'ai à offrir", conseille la spécialiste. L'employeur saura alors que vous êtes motivé à travailler correctement et dans de bonnes conditions.

Si votre augmentation est malheureusement refusée et que la décision est justifiée, quelques étapes peuvent être mises en place. "Se braquer, faire le minimum ou attendre ne sont pas de bonnes idées", reconnait la coach. À la place, elle propose de mettre en place un véritable plan d'action avec le manager. Vous pouvez par exemple négocier une formation, ou un nouveau projet à porter qui vous permettrait d'être augmenté dans un futur proche.