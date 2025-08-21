On la surnomme "le Titanic des Pyrénées", cette gare monumentale s'est transformée en un incroyable palace 5 étoiles

Avec ses allures de paquebot, cette immense gare est devenue un sublime hôtel de luxe.

Ils ont été incendiés, bombardés, détruits ou tout simplement laissés à l'abandon... Certains monuments renaissent de leurs cendres et leur seconde vie les rend encore plus éblouissants. A 8 kilomètres de la frontière française, enclavée dans une vallée à 1 200 mètres d'altitude dans les Pyrénées espagnoles, gisait ainsi une ancienne gare fantôme vieille de plus d'un siècle, à la longueur exceptionnelle de 241 mètres. En janvier 2023, l'édifice fantôme a subi une transformation spectaculaire. Une seconde peau complètement surréaliste qui attire curieux et touristes.

La monumentale gare de Canfranc, un croisement entre les gares parisiennes de Saint-Lazare et d'Orsay, avait été inaugurée en 1928 sur la ligne ferroviaire qui reliait Pau à Saragosse, puis laissée à l'abandon par la SNCF dans les années 1970. Après 3 longues années de travaux, le groupe hôtelier espagnol Barceló l'a transformé en en luxueux palace cinq étoiles surnommé "le Titanic des Pyrénées", percé de près de 400 fenêtres.

L'hôtel Canfranc Estación, désormais exploité par les Royal Hideaway Hotels & Resorts, a donc ouvert ses portes le 27 janvier 2023, faisant revivre un patrimoine riche de plus d'un siècle. L’hôtel de 104 chambres et suites dont la nuitée est à partir de 180 euros par personne, promet à ses clients "un voyage dans le temps dans une retraite de luxe contemporaine". L'ADN de l'édifice, "son esprit ferroviaire", a été conservé, tout en offrant le luxe ultime d'un palace. D'emblée, le visiteur se retrouve transporté dans les années 1920 en foulant le pied dans l'ancien hall de la gare transformé en réception. Le charme de cette ancienne gare renaît également à travers un mobilier Art déco, des matières comme le bois, le laiton, le velours, et les salles dans d'anciennes voitures de voyageurs réaménagées.

Soins avancés, massages thérapeutiques, grande piscine chauffée d'intérieure d'inspiration là aussi Art déco, le vaste spa de l'hôtel et centre de bien-être de l'hôtel ne tarit pas d'éloges. Quant à son restaurant, le Canfranc Express, il a décroché une étoile Michelin sous la houlette du chef Eduardo Salanova. Pas de doute que cet hôtel de luxe de montagne complètement atypique vous fera vivre un séjour qui sort de l'ordinaire. On peut s'y rendre sans problème à la saison hivernale, l'hôtel étant situé à proximité des stations de ski de Candanchú et Astún et du port de Somport, une zone montagneuse qui devient particulièrement belle pendant les mois d'hiver.