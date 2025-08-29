Ce détail "prouve que votre partenaire est infidèle", selon une détective privée

Voici la phrase à identifier pour savoir si votre partenaire vous trompe. Elle passe trop souvent inaperçue mais peut faire de gros dégâts.

Le chiffre est bien plus élevé qu'on croit. 43% des Français admettent avoir déjà trompé leur partenaire pendant leur mariage. Ce chiffre place l'Hexagone en cinquième position des pays les moins fidèles du monde en 2025, selon un classement publié par la Revue de la Population mondiale. Pourtant, il n'est pas toujours évident de se rendre compte que notre partenaire est infidèle. En effet, certains sont très habiles pour effacer toute trace d'une autre personne dans leur quotidien.

Habituée à enquêter sur des couples en crise, la détective privée britannique Ali Marsh a expliqué que certaines attitudes peuvent cependant trahir un compagnon trompeur et alerter la personne trompée. Selon l'experte, pas besoin de fouiller le téléphone de la personne suspectée, ni de la suivre en filature toute la journée. Il suffirait de porter une attention particulière aux sujets abordés par le partenaire suspect lors de conversations anodines.

© Adobe Stock

"S'ils sont tombés amoureux de quelqu'un au travail par exemple, ils vont chercher à en parler le plus souvent possible", a expliqué la détective privée dans une interview accordée au Daily Telegraph. Ali Marsh a ajouté que le conjoint infidèle trouve tous les moyens d'évoquer la personne, mais sans jamais éveiller les soupçons. Il parlera donc d'elle en prétextant raconter une anecdote amusante ou sans intérêt : "Untel a fait ceci aujourd'hui".

Elle aussi détective privée, la présidente du cabinet australien Venus Investigation, spécialisé dans l'infidélité, a alerté sur un autre "signe sournois que tout le monde oublie". "On connaît tous les classiques comme se mettre sur son trente-et-un, travailler si tard qu'on pourrait aussi bien vivre au bureau. Mais le signe que les gens oublient souvent, c'est la passion soudaine pour un nouveau passe-temps", explique-t-elle. Une adoration subite pour la course à pied, la musique, le théâtre ou l'art plastique peut ainsi indiquer que votre couple est en danger. "Cela peut signifier qu'il fréquente quelqu'un qui partage la même passion et qu'il essaie de l'impressionner", indique la spécialiste.

La détective privée rappelle par ailleurs l'importance de ne pas tirer de conclusion hâtive. Il est tout à fait normal de se remettre au sport ou à un instrument de musique que l'on n'aurait pas pratiqué depuis plusieurs années. L'Australienne conseille alors de commencer à se questionner lorsque le partenaire dédie soudainement plusieurs heures par semaine à son club alors que cela n'a jamais fait partie de son caractère. À bon entendeur…