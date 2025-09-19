Cette coach est formelle : tout le monde devrait connaître la règle des trois mois avant de se mettre en couple

Quelques règles sont à connaître avant de se mettre en couple. La plus importante s'appelle la règle des trois mois.

L'amour est l'un des sentiments les plus puissants qui existent. Savant mélange d'affection, d'attirance physique, de confiance et de respect, cette sensation peut parfois pousser à entrer dans des relations sérieuses très rapidement. Mais il arrive aussi que deux individus se rapprochent l'un de l'autre sans jamais s'engager dans une relation à proprement parler.

Pour éviter que ses clients ne patientent trop pour une personne qui ne cherche pas de couple sérieux, la coach de vie spécialisée en relations, Angelika Koch, recommande d'appliquer la règle des trois mois. Loin d'être une formule mathématique, celle-ci "suggère qu'une relation devrait progresser ou s'essouffler dans les trois mois suivant la rencontre", indique la spécialiste. "Au bout de 90 jours, vous devriez soit être pleinement engagé, soit réaliser que ça ne fonctionne pas et passer à autre chose."

Mais alors, pourquoi faut-il attendre trois mois, et pas six, huit ou plus ? Selon les adeptes de cette règle, l'être humain aurait besoin d'un trimestre pour découvrir toutes — ou au moins la plupart – des qualités et des défauts du partenaire. À la fin de cette période, nous devrions ainsi être en mesure de décider si l'on souhaite poursuivre la relation plus sérieusement.

© Adobe Stock

L'arrivée de la règle des trois mois coïncide parfaitement avec la fin de la "phase de lune de miel", c'est-à-dire la première période d'un couple, durant laquelle les partenaires ressentent une "intense passion, sans remarquer les défauts". "Trois mois est un délai idéal pour vous permettre d'avoir une idée générale de qui est la personne", confirme Angelika Koch. "Cela vous aide à voir s'il s'agit de quelqu'un qui joue avec vous, ou de quelqu'un qui cherche une vraie relation."

Bien sûr, la règle des trois mois n'est pas universelle. Le monde ne manque pas d'exemples de couples soudés, dont la relation est devenue sérieuse bien avant ou bien après la limite officieuse des trois mois. Cette dernière peut tout de même être une ligne directrice et donner des indications ou des pistes de réflexion sur l'état d'un couple à un moment précis.