Les personnes anxieuses partagent souvent ces trois traits de personnalité, selon la psychologie

Une psychologue a identifié trois comportements qui pourraient signifier que vous souffrez d'anxiété. Elle explique également comment les surmonter.

L'anxiété ne se manifeste pas toujours par une accélération du rythme cardiaque, des pensées qui se brouillent ou des tremblements. Il arrive que ses symptômes soient beaucoup moins évidents et se cachent derrière des comportements vus de manière positive par la société. Modérées, ces habitudes nous aident à vivre en société, mais, à l'excès, elles peuvent devenir une source de souffrance constante.

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, la psychologue espagnole Ángela Fernández révèle que de nombreuses personnes anxieuses partagent trois traits de personnalité. "Les reconnaître ne signifie pas s'y résigner", explique-t-elle. "Cela permet plutôt apprendre à les gérer afin qu'ils n'entravent pas le bien-être au quotidien."

La psychologue mentionne "l'auto-pression" comme le premier trait de personnalité partagé par de nombreuses personnes anxieuses. Ces dernières sont très responsables, disciplinées et perfectionnistes, habituées à exceller dans tout ce qu'ils entreprennent, indique la spécialiste. "Dès leur plus jeune âge, ils ont appris que la reconnaissance découle de leurs réussites, ce qui se traduit par un besoin de contrôle excessif", explique-t-elle. Cette pression de réussite constante pour toutes les tâches de la vie devient une véritable source de stress.

Le deuxième trait caractéristique des anxieux est la tendance à être "trop gentils". Bien que cela puisse sembler paradoxal, de nombreuses personnes souffrant d'anxiété ont du mal à dire non et se sentent responsables du bien-être de leur entourage, si bien qu'elles se retrouvent submergées. "L'empathie est une qualité, mais lorsqu'elle se fait au détriment de son propre équilibre, le fardeau émotionnel est lourd", prévient la psychologue. Bien que cela puisse paraître insurmontable pour certains, Ángela Fernández conseille d'apprendre à imposer ses limites à son entourage. "Cela ne fait pas de vous une personne égoïste", insiste-t-elle.

Pour terminer sa liste des comportements communs, la psychologue évoque ce qu'elle appelle "l'hyperréactivité émotionnelle". Les personnes qui en souffrent vivent avec des sens exacerbés : elles sont par exemple très à cheval sur le respect des horaires et des plannings. Selon elle, la solution se cache dans la mise en place de "routines apaisantes", comme la méditation.

Bien sûr, l'anxiété n'est pas une émotion à prendre à la légère. Si elle n'est pas surmontée, elle peut se transformer en une maladie très handicapante au quotidien. Certaines techniques de respiration, comme celle qui consiste à inspirer 4 secondes, retenir son souffle 7 secondes et expirer sur 8 temps, peuvent aider à surmonter les situations difficiles. L'exercice physique régulier est également indispensable, car il libère des hormones apaisantes, comme les endorphines.