C'est la "question piège" utilisée par la CIA pour démasquer un menteur : sa réaction le trahira directement

Un spécialiste du comportement et de la communication non verbale révèle la question à poser pour déstabiliser un menteur et le forcer à dire la vérité.

Le mensonge n'est pas une compétence innée, mais il n'en reste pas moins l'une des premières que nous apprenons à maîtriser. Selon les psychologues, qui se penchent sur la question depuis de nombreuses années, les enfants commencent à mentir à partir de deux ans seulement. Ils se servent de mensonges pour cacher leurs actions à partir de quatre ans. Il n'est pas donc pas surprenant qu'une fois à l'âge adulte, certaines personnes soient passées maîtres dans l'art du mensonge.

Mais ce n'est pas parce que certains maîtrisent parfaitement cette pratique, que d'autres n'ont pas appris à la déjouer. Plusieurs organismes, dont la CIA aux États-Unis, ont mis au point des stratégies imbattables pour démasquer les menteurs. Selon eux, la clé pour déstabiliser les imposteurs réside dans le timing et la formulation des questions.

Visionnée plus de 50 000 fois, la vidéo du spécialiste du comportement et de la communication non verbale, José Astorga, révèle le secret de l'agence pour révéler les menteurs au grand jour. "La CIA l'appelle la "question décisive" car elle permet de lever le voile sur tout ce qu'ils dissimulent", explique l'expert. Selon lui, l'important est de forcer l'interlocuteur à revenir sur des détails imprécis de son récit. " Le mensonge nécessite un processus mental complexe, toute incohérence ou ambiguïté dans l'histoire peut donc engendrer des contradictions et des signes de malaise", indique-t-il.

Mais alors, quelle est cette question magique qui empêcherait n'importe qui de mentir ? Elle ne serait autre que : "Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit et que vous pensez devoir me dire ?", indique l'expert. "Observez ses pieds, ses mains et sa posture", continue-t-il. Selon lui, si votre interlocuteur change de position, croise ses bras ou modifie sa posture juste après cette question, il vous ment probablement et tente de gagner du temps pour réfléchir grâce à ses mouvements. Cette technique, détaillée dans le livre "Spy the Lie" de l'ancien agent de la CIA et expert en comportement humain, Philip Houston, s'appelle la "rupture d'ancrage".

En effet, ces gestes prouvent que votre interlocuteur se trouve dans une position inconfortable et qu'il ressent des signes de stress. L'ancien agent de la CIA explique également que les menteurs ont tendance à donner des réponses interminables et trop détaillées à des questions simples.

Bien que ces indicateurs ne permettent pas de tirer des conclusions 100 définitives à eux seuls, ils permettent tout de même de se faire une idée plus précise de la véracité des propos tenus par un interlocuteur. Emilio Gómez Milán, chercheur à l'Université de Grenade, a également prouvé que le mensonge peut causer des variations thermiques importantes dans le corps. Selon lui, le nez des menteurs peut par exemple rougir et devenir légèrement plus gonflé. La prochaine fois que vous essaierez de coincer un menteur, ouvrez bien l'œil !