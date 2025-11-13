Plus besoin de passeport pour rejoindre cette île proche de la France

Enfin une île étrangère où vous pouvez partir le matin sans passeport et revenir le soir-même !

Bonne nouvelle pour les voyageurs en quête d'évasion sans tracas ! Voilà qu'une île étrangère située tout près de l'Hexagone, jusqu'alors difficile d'accès, a décidé de faciliter sa visite aux Français pour une courte escapade.

Cette île a récemment décroché la seconde marche du podium du classement des meilleures îles du Royaume-Uni du prestigieux Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025, un palmarès qui met en lumière chaque année les destinations qui ont marqué les esprits de ses 500 000 lecteurs.

Côte sud de l'île anglo-normande de Guernesey. © Harald Biebel - stock.adobe.com

Cette île, c'est Guernesey, dépendance autonome de la Couronne britannique plébiscitée pour son charme discret et ses paysages poétiques. Le gouvernement local prolonge pour toute l'année 2026 un dispositif d'entrée simplifiée réservé aux excursions à la journée. "Les ressortissants français peuvent ainsi continuer à embarquer depuis la Normandie ou la Bretagne, avec leur seule carte d'identité, à bord des traversées opérées par des compagnies partenaires telles que Brittany Ferries" explique un communiqué.

Le temps d'une journée, les visiteurs français peuvent goûter sans passeport à son atmosphère totalement unique. Loin des circuits touristiques formatés, l'île de Guernesey et ses îles satellites Herm, Sercq, Aurigny et Lihou proposent un mode de vie où priment la nature et la simplicité : les plages sont accessibles à pied, les criques à vélo et la vie est rythmée par les bains de mer et les balades sur les falaises jusqu'au coucher du soleil.

Sercq est particulièrement connue pour l'interdiction des voitures, ce qui lui confère une atmosphère unique hors du temps. © Uwe - stock.adobe.com

Les amateurs de randonnées trouvent leur bonheur dans ses sentiers côtiers qui offrent des vues spectaculaires et peuvent rejoindre la magique baie de Fermain ou s'aventurer jusqu'à Moulin Huet Bay, un site qui inspira à Renoir 15 toiles de renom et qui propose un parcours balisé les guidant vers les points de vue exacts où le peintre a posé son chevalet.

Les passionnés d'histoire et de culture sont facilement inspirés. L'île est à la fois imprégnée de l'esprit de Victor Hugo - qui écrivit Les Misérables à Hauteville House - des traditions maritimes et de la douceur d'un quotidien à l'anglaise. C'est aussi une destination de choix pour le bien-être avec une offre conséquente de retraites de yoga, des saunas en bord de mer et des spas d'hôtels de charme.

Saint Peter Port à Guernesey. © Arndale - stock.adobe.com

Les amateurs de gastronomie ne sont pas en reste. A l'automne, les tables locales mettent à l'honneur les produits de saison souvent pêchés à quelques kilomètres comme le crabe, le homard ou les coquilles Saint-Jacques. On s'offre un déjeuner en terrasse face au port de St Peter Port, réputé pour ses façades victoriennes et ses charmantes boutiques indépendantes ou un thé gourmand avec vue imprenable sur les îles de Herm et Sercq. Pour une expérience complète, La Frégate perchée au-dessus de St Peter Port offre une carte raffinée avec des panoramas à couper le souffle !

"Guernesey sans passeport" pour les ressortissants français a déjà considérablement augmenté la fréquentation de l'île. L'option la plus rapide pour la rejoindre depuis la France est le port de Diélette en Normandie qui propose une traversée d'1h20, autrement l'option la plus populaire est Saint-Malo en Bretagne avec une traversée de 2 heures.