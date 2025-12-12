Pas d'expérience requise : ce pays européen recrute des CDI payés 3000 euros

Ce pays situé à deux heures de Paris offre des postes en CDI sans aucun diplôme nécessaire.

C'est l'un des pays qui fait le plus rêver les Européens et il propose aujourd'hui plusieurs dizaines de CDI payés jusqu'à 3000 euros par mois. Sur l'offre d'emploi postée en ligne, une ligne attire encore plus que les autres : "une expérience est un atout, mais n'est pas indispensable", indique-t-elle. De quoi motiver plusieurs centaines de candidats en quête de nouveauté.

Il faudra en revanche parfaire son anglais et prévoir des vêtements chauds puisque c'est l'entreprise SalMar AS, située en Norvège, qui propose les postes en question. En plus d'être installée dans l'un des pays les plus attractifs du continent, SalMar est l'une des plus grosses entreprises de production et de transformation de saumon à travers le monde. Elle est présente sur l'ensemble de la chaîne de production, de l'élevage à la vente des produits transformés, et son chiffre d'affaires s'élevait à environ 26 milliards de couronnes norvégiennes, soit 2,209 milliards d'euros, en 2024. Aujourd'hui, l'entreprise emploie près de 3 000 personnes, de 40 nationalités différentes.

Mais alors, quel poste de cette entreprise peut bien être rémunéré jusqu'à 3000 euros, sans demander aucun diplôme spécifique ? Selon l'offre d'emploi, il s'agit du poste d'ouvrier de production et de transformation du saumon. " Vous serez au cœur de nos opérations et participerez à la récolte et à la transformation d'un saumon de qualité supérieure. Votre rôle comprendra diverses tâches, notamment la découpe manuelle, l'emballage, le tri et la préparation", indique l'entreprise.

Une ferme à saumon en Norvège © Adobe Stock

Un poste de 36,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, rémunéré 228,46 NOK/heure, soit 19,40311 €. Au mois, le salaire revient à un peu plus de 3000 €. Comptez aussi un repas compris, un accès à la salle de sport et à la cantine ! Attention, pour exercer cet emploi, aucun télétravail ne sera possible. Il faut donc accepter de déménager sur l'île de Frøya, où est installée l'entreprise.

Les 100 offres concernant le poste d'ouvrier de production et de transformation du saumon seront ouvertes jusqu'au 31 janvier 2026. Peu importe l'âge, le genre, ou "toute autre différence individuelle", tous les ressortissants de l'Union européenne seront envisagés, assure l'entreprise. De quoi multiplier les chances !

Attention cependant, il est important de noter que le coût de la vie en Norvège est en moyenne 32% plus élevé qu'en France, même si le pouvoir d'achat est supérieur de 6,5% en Norvège en comparaison de l'Hexagone, indique Allianz. Il ne faut pas non plus oublier de considérer l'impôt sur le revenu, qui n'est pas le même qu'en France : la plupart des employés paient environ 35% d'impôt (dont 8% pour la Sécurité sociale). Il vaut mieux postuler en connaissance de cause.