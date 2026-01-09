Bonnes résolutions : voici le secret d'une spécialiste du comportement pour ne pas abandonner dès la première semaine

Pas facile de se tenir aux résolutions du Nouvel an. Grâce à cette petite technique toute simple, elles deviendront de vraies habitudes.

La première semaine du mois de janvier vient de se terminer, et il est déjà l'heure du bilan. Qui d'entre nous a réussi à maintenir ses bonnes résolutions jusqu'à aujourd’hui ? Qui les a déjà abandonnées ? Qui s'apprête à le faire dans les prochaines semaines ? Courir 10 km chaque semaine, entamer un régime, faire des économies... La plupart des nouvelles résolutions peuvent être difficiles à incorporer dans un quotidien déjà bien rempli.

Professeure à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et autrice du livre "How to Change", l'Américaine Katy Milkman a dévoilé au Washington Post sa technique infaillible pour s'assurer que les bonnes résolutions vont durer dans le temps. Une stratégie appelée " temptation bundling", ou "regroupement de tentations", qu'elle a d'abord testée sur elle-même.

"J'ai trouvé une astuce pour faire du sport", a-t-elle expliqué, "je n'écoutais mes romans audio préférés que pendant mes séances de sport. Ça a changé ma vie. Je rentrais en vitesse pour me changer et aller m'entraîner, ce qui me permettait d'écouter Harry Potter et de m'évader un peu du quotidien." Autrement dit, le temptation bundling consiste à s'autoriser ce que l'on aime uniquement lorsque l'on fait une activité désagréable mais qui nous fait du bien.

Selon elle, cette technique peut être utilisée pour n'importe quelle résolution, pas que pour le sport. Il suffit de combiner une activité que vous n'appréciez pas, comme un régime ou de la lecture, avec une activité que vous appréciez particulièrement, comme un bon bain relaxant ou un masque pour la peau. Ceux qui veulent faire des économies peuvent par exemple n'acheter un vêtement que s'ils mettent dans le même temps le même montant en épargne. Ils peuvent également se donner le droit de scroller sur Vinted qu'après avoir transféré 10 € sur leur compte épargne.

Mais rassurez-vous, cette technique de ne s'autoriser l'agréable qu'en cas de situation désagréable ne sera pas nécessaire pendant bien longtemps. Une fois que votre cerveau aura associé vos nouveaux comportements à une émotion positive, il finira par devenir automatique et demander moins de motivation.