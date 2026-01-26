Répondre à ces trois questions suffit pour savoir si vous êtes prêt à changer d'emploi, selon une psychologue

Burn-out, ennui, nouvelle opportunité... Les raisons de quitter son emploi sont nombreuses. Mais avant de faire ce choix important, il est conseillé de se poser ces questions incontournables.

Le début de l'année est souvent une période de remise en question professionnelle pour certains salariés et actifs. Face aux 12 mois à venir, de nombreux citoyens se demandent s'ils se sentent bien chez leur employeur actuel, ou s'ils se sentent prêts à donner un nouveau souffle à leur carrière. Or, il n'est pas toujours facile de trancher et d'être sûr de prendre la bonne décision.

Avant de démissionner sur un coup de tête, il convient de se poser quelques questions pour s'assurer que cette décision importante vous correspondra réellement. La psychologue clinicienne Capucine Besse explique sur le site internet du cabinet de recrutement Hays que quelques questions permettent d'éclairer la situation. Selon elle, il existe précisément huit questions à se poser avant de changer de travail. Elles permettent de "faire le bon choix" en fonction des besoins et des envies, mais aussi des possibilités de l'employé. Nous avons sélectionné les trois plus importantes.

Partir est-il vraiment la solution ?

La spécialiste conseille tout d'abord de vérifier si l'envie de quitter son entreprise est la conséquence d'un passage à vide, un manque d'enthousiasme lié à une mission stressante ou sans intérêt, ou à une mauvaise ambiance au travail. "Est-ce que cette situation qui vous ennuie est vouée à durer encore longtemps ? Si la réponse est non, il s'agit seulement de combler une frustration ponctuelle", explique-t-elle. Dans ce cas, la solution est peut-être tout simplement de changer de poste au sein de votre entreprise.

Ma situation financière me permet-elle de partir ?

Quitter une entreprise avant même de retrouver un autre poste peut être une situation risquée. Tout le monde ne peut pas se le permettre. En effet, cette période de transition peut s'avérer plus longue que prévu et des dépenses inattendues peuvent aussi vous mettre en difficulté. Capucine Besse rappelle par ailleurs de bien considérer le coût d'une éventuelle formation si vous souhaitez vous reconvertir ou monter en compétences.

Si je change de travail, quel sera mon état d'esprit ?

Bien que moins pragmatique, cette dernière question ne doit surtout pas être prise à la légère. Elle demande même un long moment de réflexion. Comment pensez-vous vous sentir après avoir franchi le cap? "Si, après plusieurs semaines voire plusieurs mois à y réfléchir, vous êtes toujours aussi motivé et vous tenez toujours autant à ce projet, lancez-vous !", encourage Capucine Besse. S'il s'avère que cette envie de changement n'était que passagère et l'envie de partir se dissipe peu à peu, alors il n'est peut-être pas encore temps de changer de métier.