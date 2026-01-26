Kobe Bryant se répétait toujours le même mot après un échec : il lui a permis de devenir le meilleur du monde

Kobe Bryant avait un secret : une règle mentale très simple pour ne pas laisser les échecs affecter sa confiance en lui. Elle a fait de lui le meilleur joueur du monde.

Les sportifs professionnels font partie des individus les plus résilients du monde. Pas étonnant donc qu'ils soient souvent cités en modèle dans le monde du travail. Podcasts, livres, conférences, séminaires ou coaching personnel... Certains sont même devenus de vrais ambassadeurs de la réussite, une fois leur carrière terminée.

Pour atteindre leur niveau impressionnant, ils doivent effectivement traverser des milliers d'heures d'entraînement, parsemées de succès, mais aussi de défaites. Et pour progresser, pas question de s'attarder sur les échecs. Les sportifs doivent les oublier, et avancer !

Le basket est à ce titre une leçon de vie : même les meilleurs du monde ratent de nombreux tirs. L'Américain Kobe Bryant fait partie des huit joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. Or, en vingt ans de NBA, il a cumulé "seulement" 44,7% de réussite au tir, soit moins de la moitié... Plus d'un tir sur deux n'a pas fait mouche, même au plus fort de sa carrière couronnée de 5 titres NBA et deux médailles d'or olympiques avec les Etats-Unis !

Oublier les ratés était donc indispensable pour se concentrer sur les réussites et devenir l'un des meilleurs du monde. Kobe Bryant avait parfaitement compris cette philosophie de vie. Approché par Tony Parker alors que ce dernier n'était encore qu'au tout début de sa carrière NBA, il lui avait enseigné son mantra psychologique. "L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus en arrivant en NBA, c'est Kobe Bryant qui me l'a donné", avait dévoilé "TP" sur son propre podcast. "J'ai toujours voulu parler aux meilleurs, parce que s'ils le sont, c'est qu'il y a une raison. Donc je suis allé voir Kobe Bryant, et je lui ai demandé : "Kobe, qu'est-ce que tu fais quand tu rates un tir ? Tu penses à quoi ?"

La réponse de la légende des Lakers n'a tenu qu'à un mot. Ce dernier l'utilisait au moindre échec, au moindre tir raté, pour oublier et aller de l'avant. "Il m'a dit, "Delete" comme si ma tête était un ordinateur". Ce mot, traduit par "supprimer" en français, lui permettait donc d'effacer une action ratée de son esprit et de passer à la suite. Erreur, critique, peur, doute... Tout ce qui ne servait pas son succès et son évolution était instantanément effacé.

"Je sais que ça m'a énormément aidé, parce que si tu penses au tir précédent dès que tu en prends un autre, tu ne te mets pas dans les meilleures conditions pour le réussir", a ajouté Tony Parker. Un conseil en six lettres seulement, qui a évidemment porté ses fruits tout au long de la carrière du Français !

Même si elle parait toute simple, la mentalité suivie par Kobe Bryant, disparu tragiquement en 2020, est un véritable exercice de lâcher-prise et de confiance en soi. Echec professionnel, défaite personnelle, journée décevante... Le "delete" peut parfaitement être appliqué dans la vie quotidienne, même lorsque l'on n'est pas un grand sportif. Il permet à ceux qui l'appliquent de ne pas ressasser sans cesse les mêmes erreurs, d'éviter l'auto-sabotage et de se concentrer sur le futur. Un petit boost de motivation dont nous avons tous besoin de temps à autres.