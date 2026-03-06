Êtes-vous victime du "syndrome de l'objet brillant au travail" ? Ce phénomène peut gâcher votre carrière

Pour Linternaute.com, la psychologue Bénédicte Pichard explique pourquoi ce syndrome peut rapidement mener au burn-out.

Dans le monde du travail, les sujets du burn-out ou de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle sont de moins en moins tabous. Ces notions sont de plus en plus prises en compte par les employeurs formés à l'importance du "bien-être au travail". Pourtant, d'autres phénomènes pouvant toucher les travailleurs restent méconnus, et donc moins pris en charge. C'est le cas du "syndrome de l'objet brillant".

Ce syndrome représente la tendance à être constamment attiré par quelque chose de nouveau, de prometteur ou de valorisé au lieu de son emploi ou de son occupation actuelle. "Ce n'est pas un diagnostic psychologique à proprement parler, ici, on parle plus d'un phénomène", explique tout d'abord la psychologue Bénédicte Pichard à Linternaute.com. La spécialiste explique qu'on le retrouve souvent chez les professions indépendantes comme les auto-entrepreneurs, les coachs, ou encore les thérapeutes… "Il y a toujours de nouveaux discours, de nouvelles tendances autour de ces professions, il est facile d'être tenté par un changement de pratique dès que des difficultés ou de l'ennui s'installent".

Les personnes touchées par ce syndrome sont ainsi motivées par la gratification immédiate que procure un nouvel emploi, une nouvelle méthode ou une nouvelle idée et sont donc tentées d'en changer très régulièrement. "Une fois l'excitation de la nouveauté passée, cette euphorie redescend jusqu'à être remplacée par l'ennui ou les premiers problèmes", explique la psychologue. Et c'est là que l'envie et le besoin irrépressibles de changement refait surface. La personne touchée par ce syndrome n'aura besoin que d'une idée suggérée par une conversation ou une tendance décelée sur les réseaux sociaux pour tout abandonner et se lancer dans un autre projet.

© Adobe Stock

Malheureusement, cette "tendance à papillonner" peut avoir des conséquences assez problématiques. Les personnes touchées souffrent régulièrement d'une confiance en elles dégradées, car leurs projets professionnels sont souvent abandonnés avant d'aboutir. "C'est un cercle vicieux : moins j'ai confiance en moi, plus je suis sensible à l'envie de changer", prévient la spécialiste.

Mais alors, comment expliquer l'origine de ce syndrome ? Selon la psychologue, c'est la méconnaissance de soi-même qui pousse à être constamment attiré par le changement. "Les gens qui ne se connaissent pas personnellement, leurs passions, leurs valeurs ont tendance à être plus sensibles et malléables aux chants des sirènes qui pourraient attirer leur attention et les détourner de leur chemin actuel comme la célébrité ou l'argent… C'est comme un papillon vers la lumière", indique Bénédicte Pichard.

À l’inverse, la connaissance de soi-même permet de rester concentré sur son chemin, sans avoir envie d'en dévier même si l'envie est forte. "Si je pratique vraiment une activité qui m'inspire, je vais tolérer plus facilement l'ennui, les problèmes et le moins agréable", confirme la spécialiste.

Mais attention, ce syndrome de l'objet brillant n'a pas que des mauvais côtés, car il permet justement d'apprendre à mieux se connaître, admet Bénédicte Pichard. La pratique de multiples méthodes ou de plusieurs emplois permet en effet de tirer des conclusions sur ce que l''on aime ou non, sur ce que l'on sait faire ou non. "C'est aussi une situation qui prouve que les personnes sont curieuses, qu'elles aiment apprendre, qu'elles sont très flexibles...", liste la psychologue. Autant de traits de caractères qui peuvent aussi être des avantages, par exemple dans les métiers créatifs.