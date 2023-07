Un chat est différent des autres mais seuls ceux ayant un grand sens de l'observation le démasqueront

Le jeu des différences est un grand classique mais il est toujours aussi efficace pour tester nos capacités d'attention et d'observation. Celui-ci, sous son apparence amusante, est plus dur qu'il n'y paraît. Prêt à relever le défi ?

Le jeu des différences traverse les générations. Que ce soit pour les petits ou les plus grands, il permet de stimuler en douceur notre cerveau et d'entretenir nos capacités d'observations et d'attention aux détails. Pas un cahier de vacances pour les petits ou un hors-série des jeux de l'été ne font l'impasse sur ce petit jeu amusant. En voici un très particulier puisqu'il condense non pas deux mais trois dessins apparemment identiques.

Ce petit chat malicieux, digne des cartoons ou des BD, est reproduit en trois exemplaires mais un est différent des deux autres. A, B ou C... Où se cache le chat unique, et quelle est sa différence avec les autres ? Cela paraît facile, non ? Compliquons un peu ce jeu en ajoutant un temps limité : 20 secondes. Tic, tac... Cela peut passer vite mais c'est toute l'essence de ce jeu des différences. Vous êtes prêt ? Voici l'image en question :

Un détail, une couleur, une forme, un motif... Dur, dur de trouver l'unique différence qu'a un de ces trois chats avec ses deux voisins. Et pourtant, une fois que vous aurez trouvé, vous ne verrez plus que ça. Attention, le temps passe et il ne reste plus que quelques secondes... Top ! Le temps imparti de 20 secondes est écoulé et c'est désormais le moment de regarder la solution.

Vous avez trouvé ? Félicitations ! Vérifions ensemble si vous avez vu juste et trouvé le petit détail qui fait toute la différence entre ces trois petits matous. Voici l'image avec la solution :

Eh oui, il ne s'agissait pas de la couleur du pelage, des yeux ou du nez, de la forme des oreilles ou des pattes mais bien des petits sourcils du chat. Le troisième, le chat C à droite, n'en a tout simplement pas ! Vous aviez trouvé ? Félicitations. Sinon, vous pourrez retenter votre chance sur un autre petit jeu d'observation ou d'illusion d'optique. En attendant, n'hésitez pas à défier vos amis via le petit bouton de partage rouge ci-dessous.