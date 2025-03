"Nous avons été très exigeants" : Hiroto Nashimoto raconte la genèse du nouveau TCG Gundam

Gundam est la licence de mecha la plus célèbre au Japon et dans le monde entier. Alors qu'un nouveau jeu de cartes à collectionner est sorti en février 2025 chez Bandai, Hiroto Nashimoto son producteur raconte à Linternaute.com la naissance de ce titre.

Si les analystes divergent sur la taille du marché du jeu de carte à collectionner (oscillant entre 1 et 6,5 milliards de $ en 2024 selon les sources), tous s'accordent sur sa capacité à croître pour les 10 ans à venir. Force est de constater que l'engouement pour les TCG n'a jamais été aussi fort. Porté par le Covid, la quête d'un investissement, des nouveaux gameplay, des licences porteuses comme Disney Lorcana ou One Piece TCG ou bien un vent de liberté comme le projet Altered.

Dès lors, il n'est pas surprenant que Bandai, l'un des acteurs incontournables du milieu avec les succès internationaux que sont les jeux Digimon, Dragon Ball et One Piece, cherche à diversifier sa cible. C'est en juillet 2025 que l'éditeur se prépare à lancer en fanfare un jeu de cartes à collectionner autour de la licence phare Gundam. Depuis janvier 2025, une version "Beta Edition" est disponible dans le monde entier (en Anglais, et en Japonais) pour un pré-lancement.

Nous avons pu nous entretenir à Tokyo avec Hiroto Nashimoto et Kyle Serra les producteurs du jeu. Pour Linternaute.com, il revient sur la conception du jeu, les attentes de l'éditeur autour du projet et esquisse un futur très prometteur pour ce TCG d'envergure.

Le personnage emblématique de Char Aznable accueille les visiteurs dans les locaux de Bandai Tokyo. © Photo Valentin Paquot

Quelle est l'origine de ce projet de nouveau jeu de cartes à collectionner Gundam ?

Hiroto Nashimoto : L'industrie du jeu de cartes à collectionner a connu ces dernières années une croissance fulgurante, dans le monde entier. Nos TCG One Piece, Digimon et Dragon Ball connaissent un incroyable succès. Nous avons alors réfléchi à quelle licence nous pourrions utiliser pour lancer une nouvelle gamme de jeux de cartes. Très vite la licence Gundam s'est imposée comme une évidence. C'est une licence très forte au Japon, qui depuis le covid a connu un boom en occident. Porté par le Gunpla, les animes, le manga et même le jeu vidéo.

Au-delà de la popularité d'un titre, quand on considère créer un TCG il faut s'assurer que cette licence soit assez riche pour créer plusieurs saisons au sein du jeu. Gundam est un univers d'une richesse incroyable. De par ses nombreuses séries, on peut toucher un public sur plusieurs générations. Récemment Gundam The Witch from Mercury a connu un succès phénoménal et a touché une nouvelle population de fans.

Avec ce nouveau jeu de carte à collectionner Gundam, l'échec n'est pas une option

Quand est-ce que ce projet a démarré ?

Nous avons commencé à travailler sur ce TCG Gundam vers la fin de 2021. Un petit peu après le succès du lancement de One Piece.

Hiroto Nashimoto et Kyle Serra en train de jouer à la version beta du TCG Gundam © Photo par Valentin Paquot

Le dernier jeu de cartes Gundam date d'il y a sept ans. Comment avez-vous su que c'était le bon moment pour lancer un nouveau jeu de cartes sur cette licence ?

Depuis la sortie de ce jeu il y a sept ans, nous avons considéré à plusieurs reprises sortir un nouveau TCG autour de la licence Gundam. Mais, le dernier TCG n'étant plus commercialisé, si l'on se fie à nos précédentes expériences, en publier un nouveau est une décision sérieuse et une lourde responsabilité.

Avec ce nouveau jeu de carte à collectionner Gundam, l'échec n'est pas une option. Gundam est une licence très importante aussi bien pour les fans que pour Bandai. C'est pour cela que nous avons été très prudents et exigeants pour le lancement de ce nouveau jeu. Nous voulions nous assurer aussi bien de la qualité intrinsèque du produit que du timing de sortie.

Le succès des jeux One Piece et Digimon, nous ont convaincus qu'il était temps de redonner une chance à un TCG Gundam. Digimon est le premier jeu de cartes à collectionner de Bandai à avoir droit à une sortie internationale. Suivi par Dragon Ball et One Piece. Nous avons alors acquis la certitude que Bandai a dorénavant l'expérience et les compétences nécessaires pour lancer un jeu Gundam de manière internationale.

© Photo par Valentin Paquot

Comme vous l'avez dit, Gundam est une licence avec un bestiaire gigantesque, aussi bien en termes de mecha que de pilotes. Comment avez-vous décidé des contenus de la saison Beta et la saison 1 ?

Pour la première saison, nous avons annoncé que le premier set contiendra des cartes issues de cinq séries : "Gundam, Universal Century, Wing, Seed et The Witch from Mercury. Le reste de cette première saison est encore un secret.

Premièrement, comme il s'agit d'un nouveau jeu, nous devons donner sa place à la série originale de Gundam. Ensuite, comme il s'agit d'un lancement international, nous avons pris en considération le succès des différentes séries selon les pays. Par exemple à l'international, une des séries les plus populaires est Gundam Wing, nous l'avons donc incluse dans ce set.

Le dernier dessin animé distribué internationalement est Gundam The Witch from Mercury, nous avons donc aussi imaginé des cartes sur cette série. C'est ainsi, petit à petit, en suivant ces considérations que nous avons créé ce set beta.

Combien de saisons avez-vous déjà conceptualisé ?

Nous avons 7 saisons prêtes et une en cours de finalisation. Nous n'avons pas encore décidé le rythme de publication des saisons. En général, il est usuel d'avoir 4 sets par an, une sortie trimestrielle.

Est-ce que vous avez déjà une idée des accessoires qui seront disponibles après la sortie de la beta ?

Avec l'édition beta nous avons produit des sleeves officielles Gundam Card Game. Nous prévoyons de produire d'autres modèles de sleeves. En ce qui concerne les autre accessoires, nous avons un boîtier range carte accompagné de cartes promotionnelles. Mais aussi un set de dés pour compter les dommages.

Ce sont des contenus exclusifs au jeu de carte à collectionner Gundam. Même si ce ne sont pas des accessoires à proprement parler, nous allons mettre en place un "kit de démarrage" qui contiendra un deck de démarrage et des figurines miniatures. Tout sera visible sur notre site web. Pour le reste, il est encore un peu trop tôt pour en dire plus.

Ce set beta a été sold-out dans le monde entier en moins d'une journée. Prévoyez-vous un retirage de ce dernier ?

Ce succès nous a surpris. Aux USA, le set a été "sold out" en l'espace de vingt minutes. Mais il y aura en effet une autre chance pour les fans d'acquérir ce set à l'occasion du Card Fest de Bandai en décembre aux Pays Bas.

Et nous prévoyons en amont du lancement, fin janvier, de nombreux événements un peu partout dans le monde dans des boutiques partenaires. Ces événements permettront aux fans de se procurer des sets beta qui seront ré-imprimés. Plus de 1 000 boutiques partenaires se sont inscrites pour des évènements de pré-lancement à partir 31 Janvier 2025. La liste des magasins partenaires peut être trouvé ici.

Quand vous créez un set, comment décidez-vous de la rareté d'une carte ?

Le grade de rareté le plus élevé est le grade " legendary rare". D'une manière générale, on prévoit de mettre à ce niveau de rareté les pilotes ou mecha les plus populaires. Mais nous souhaitons aussi mettre en avant certains modèles, plus " niche " comme le Zaku par exemple. Comme nous souhaitons aussi attirer une nouvelle audience via ce jeu, un public qui n'a jamais regardé ou lu Gundam. Nous avons donc aussi sélectionné des pilotes qui nous semblent très grand public.

© SOTSU・SUNRISE・MBS ©BANDAI

Vous parlez d'une nouvelle audience, pensez-vous que Gundam peut attirer un public féminin plus large One Piece, Dragon Ball ou Digimon ?

Je peux vous dire que l'on aimerait bien. Certes, les TCG ont tendance à avoir plus de joueurs que de joueuses. Cependant, Gundam est une licence qui a un public féminin très large. Aussi bien au niveau des animes que du Gunpla. Gundam 00 ou Gundam - Iron-Blooded Orphans par exemple ont explosé auprès du public féminin.

On adorerait que ce public nous fasse l'honneur de nous suivre sur le TCG. En tout cas on va s'assurer de transposer dans le jeu les personnages classes qui ont plu aux fans féminins. C'est pourquoi Gundam 00 ou Gundam - Iron-Blooded Orphans sont parmi les séries que nous avons priorisées pour les sets à venir.

Le second starter set (Wings of Advance) prévu pour Juillet 2025 sera centré sur la série Gundam Wing © SOTSU・SUNRISE・MBS ©BANDAI

Quand vous créez une carte, à quoi pensez-vous en premier ? Au caractère - pilote ou mecha - à son coût en ressource, à sa puissance, sa rareté ou bien à l'équilibre du set en premier ?

On commence par choisir quelle série utiliser. Pour la beta, c'est important car le set s'étend sur plusieurs séries. Ensuite selon la série il y a plus ou moins de protagonistes à prendre en compte. Pour la série Gundam originale il faut équilibrer les présences entre les membres de la Fédération, au sein du White Base ou celles de Zeon. Ensuite, on choisit la couleur de la carte, afin qu'elle convienne au sujet. Chaque couleur a une dominance de typologie de jeu : plus offensive, plus portée sur le contrôle, etc. Enfin, on choisit l'effet de la carte, pour ce faire on s'assure que ce dernier convient aussi bien au sujet de la carte qu'à la couleur associée.

© Photo par Valentin Paquot

Quand vous avez pitché l'idée du jeu à la direction. Quelles sont les cinq premières cartes que vous avez réalisées et présentées ? Et quelle a été leur réaction ?

J'ai oublié (rires). Mais ça s'est très bien passé. La direction était enthousiaste à l'idée. Très vite elle a même contacté le département des ventes pour avoir leur avis.

Cependant, le jeu d'aujourd'hui est quasi totalement différent du prototype que nous avons montré lors de cette première réunion. La seule chose qui est restée est le concept d'associer une carte de pilote à une carte de mecha.

Après avoir finalisé le set beta, quelles sont les règles pour choisir quelle série constitue le prochain set ?

D'une manière générale pour le lancement d'un TCG, la première année est l'année avec le plus fort taux de recrutement de joueurs. C'est l'année la plus importante, on choisit donc des séries populaires avec un public diversifié. Par exemple, si en 2025 nous publions trois sets nous ferons en sorte que les trois séries illustrées ciblent des fans différents.

À partir de la seconde année, nous considérerons aussi les anniversaires des licences, Gundam Wing aura 30 ans en 2025. On se synchronisera aussi avec les équipes du département Hobby, cela nous permettra de profiter d'un engouement global pour une série.

© Photo par Valentin Paquot

Une fois que vous avez choisi une série, comment choisissez-vous quels protagonistes et mecha feront partie du set ?

C'est une question qui va un peu au-delà d'un concours de popularité. En effet, on ne peut pas inclure l'intégralité des personnages et de leurs robots dans un set. On doit en garder un peu pour l'avenir. Si l'on prend un exemple, Kira dans Gundam Seed, pilote un Mobile Suite Strike au départ, avant par la suite de passer au Freedom, et de changer encore plusieurs fois. Il y a une évolution logique, ce qui permet d'avoir un découpage du set qui respecte le rythme de la série animé.

Et comment vous décidez de la couleur d'une carte et de sa puissance ?

C'est avant tout une question de respect de l'univers. Par exemple, dans le cas des forces de Zeon, ils privilégient la quantité à la qualité. On a essayé de garder cette image en concevant les cartes, surtout pour le choix de couleurs qui impacte fortement le gameplay. Pour la puissance d'une carte, aussi bien sa force que ses capacités spéciales, il faut aussi avoir la vision de l'équilibre de l'ensemble du jeu. Cet équilibre doit perdurer entre les sets. C'est primordial pour nous d'avoir un game design équilibré.

En parlant de design. Est-ce que vous donnez des consignes précises aux illustrateurs ?

© Photo par Valentin Paquot

Tous les cas se sont présentés. Parfois, si le texte qui accompagne la carte sous-entend une pose précise ou une action précise, alors nous partageons l'information avec l'artiste.

Par exemple, une carte de Gundam Strike en mode attaque, nous indiquerons à l'illustrateur qu'il faut que ce dernier soit en train d'utiliser son épée ou de tirer avec une arme.

À l'inverse, une carte de défense devra mettre en scène l'usage du bouclier.

Sinon, notre seule instruction est de faire la pose qui leur semble la plus cool à leurs yeux et de se faire plaisir.

Avec plus de 50 séries, Gundam possède une bible d'animation d'une richesse incroyable. Comment décidez-vous quand créer une carte ou quand utiliser un visuel tiré d'un anime ? Et comptez-vous utiliser un jour des illustrations de boîte de Gunpla ?

Un des arguments de vente du TCG étant les illustrations, nous privilégions au maximum la création de nouvelles illustrations. D'ailleurs avec des nouveaux artworks nous augmentons la chance d'attirer de nouveaux fans.

Comment décidez-vous de quels artistes vont travailler sur un set ?

Il y a des artistes renommés qui exercent déjà dans l'univers de Gundam. Par exemple Naochika Morishita, qui a réalisé un grand nombre d'illustrations de boîte de Gunpla.

Nous avons décidé de nous appuyer sur ce rooster de talent. Mais nous avons aussi décidé de faire appel à des artistes d'autre univers. Certains n'avaient jamais travaillé pour la licence Gundam voire avec Bandai auparavant.

On essaye de choisir l'artiste dont le style correspond le plus à l'image que nous avons de la carte.

De nombreux mangakas sont fans de Gundam : Gosho Aoyama (L'auteur de Détective Conan), Georges Morikawa (l'auteur de Hajime no Ippo)... Avez-vous essayé de les contacter pour réaliser des illustrations de cartes pour le TCG Gundam ?

Pas encore (rires).

Comme vous l'avez rappelé, Gundam est une licence internationale. Prévoyez-vous de faire appel à des illustrateurs du monde entier ?

On a vraiment envie, à l'instar de ce qui se fait sur le TCG Magic, d'avoir des illustrateurs du monde entier. Ce serait formidable d'avoir des illustrateurs de comics, ou des illustrateurs qui ont travaillé sur d'autres jeux de cartes.

Gundam est une licence de Science-Fiction. Le jeu de carte est analogique, mais prévoyez-vous d'ajouter des effets spéciaux au sein des cartes ?

Nous n'avons pas pour l'instant de nouvelles technologies futuristes à dévoiler avec ce jeu. Cependant, la qualité d'impression sera supérieure à la majorité des jeux de cartes à collectionner que l'on trouve actuellement sur le marché.

Toutes les cartes sont imprimées au Japon, et bénéficient de nouveaux effets de textures sur les aplats de surface.

Comment avez-vous trouvé le gameplay de ce jeu ? Est-ce que vous vous êtes inspiré des logiques existantes sur One Piece et Dragon Ball ?

Au début de la conception, notre volonté était de créer un jeu qui serait parfaitement représentatif de la licence. Mais cela impliquait de trop nombreux éléments, par exemple le lieu de l'action : dans l'espace, sur terre, sur une planète X pseudo terra formée, etc. Cette richesse rendait le jeu bien trop complexe à appréhender et à utiliser.

On a alors simplifié énormément le jeu, en enlevant de nombreux concepts. Nous avons aussi mené des études concurrentielles, pour analyser les autres TCG et leurs typologies de joueurs. Les TCG ces dernières années ont connu une forte croissance et sont aujourd'hui des jeux plus mainstream.

Nous avons cherché le bon équilibre entre une jouabilité qui serait accessible au plus grand nombre, tout en nous assurant de plaire aux fans de la licence Gundam ainsi qu'aux fans de TCG au sens large du terme mais aussi de jeux de stratégies. Trouver l'équilibre qui permet à un jeu d'avoir une gestion stratégique avancée tout en restant accessible a été un véritable défi.

Combien de prototype avez-vous réalisé avant de trouver cet équilibre ?

C'est très difficile de compter des versions car il s'agit plus de réglages et ajustements au fil de l'eau. Créer un nouveau gameplay est un processus long et complexe. Il y a eu d'innombrables itérations, et je dirais que nous avons apporté des changements majeurs une vingtaine de fois.

Comment avez-vous su qu'une version du gameplay était " la bonne" ?

À chaque itération nous faisons un grand nombre de parties de tests. À partir d'une certaine version du jeu nous avons ouvert ces parties de tests au-delà des équipes de développement de Bandai, par exemple les équipes Marketing, communication, etc. Et ce n'est qu'une fois que la majorité des retours suite à ces parties de tests ont été positifs que nous avons été satisfaits de la version que nous avions développée. Bien sûr, la deadline est aussi un facteur important (rire).

Le jeu semble pour l'instant être orienté duel. Mais prévoyez-vous des modes multi-joueurs ?

Nous avons au sein de la version beta un mode duel, mais prévoyons d'ajouter un mode par équipe et même un mode mêlée générale assez rapidement. Ces formats sont des modes de jeu que nous avons eu en tête tout au long du processus créatif. Cela permettra de dynamiser les possibilités lors d'évènements tout au long de la vie du jeu.

© Photo par Valentin Paquot

Qui dit évènement, laisse entendre tournois officiels. Avez-vous déjà une volonté de développer un tournoi officiel du TCG Gundam ?

Tout à fait. Nous avons essayé de mettre en place un cahier des charges pour l'organisation de rencontres et tournois officiels. Afin de garantir une qualité d'expérience égale dans tous les tournois.

Évidemment nous prévoyons aussi d'organiser des tournois officiels labellisés Bandai, et vous pouvez vous attendre à la même fréquence que ceux de Dragon Ball ou One Piece.

Ce lancement est international, en trois langues. Est-ce que l'on peut espérer que le Français soit disponible un jour ?

Nous aimerions que ce soit possible. Par exemple, Dragon Ball et One Piece ont droit à une version française. Mais pour que cela devienne une réalité pour Gundam, il y a un grand nombre de considérations financières à prendre en compte. Nous avons bien sûr envie que ce soit possible, mais pour l'instant il est trop tôt pour prendre ce type de décision.

Les fans de mechas, sont en général assez fans de Robots géants. Prévoyez-vous d'avoir des crossovers avec d'autres licences ? Peut-on imaginer Ayanami Rei piloter un MS-06S ou de voir un Mobile Suit affronter une Valkyrie ou Goldorak ?

Nous avons déjà énormément de contenu de l'univers Gundam à mettre en scène au sein de notre jeu. Pour l'instant nous n'avons aucun plan pour avoir des licences invitées, mais il ne faut jamais dire jamais (rires).

La carte "Overflowing Affection" tirée de l'univers de Gundam Seed © SOTSU・SUNRISE・MBS ©BANDAI

Quelles sont vos cartes préférées et pourquoi ?

Hiroto Nashimoto : "Overflowing Affection" : C'est une carte dont j'ai supervisé l'entièreté du contenu, j'éprouve une forte empathie envers elle. De plus, j'adore l'illustration de cette carte, elle est très différente de ce que l'on a l'habitude de voir dans l'univers Gundam. Cette carte nous a aidés à valider, définir la direction artistique des cartes alternatives. On avait une idée de cartes alternatives, mais c'était une première. La qualité de cette carte a permis de valider le concept.

La variante de la carte "Aerial", tirée de la série "The Witch from Mercury" © SOTSU・SUNRISE・MBS ©BANDAI

Kyle Serra : "L'Aerial" alternative. J'aime vraiment le design, ce côté très nerveux. Les couleurs et les textures sont incroyables. Là aussi c'est une illustration unique, très originale dans l'univers Gundam. Visuellement elle a un impact indéniable.

Le TCG Gundam est attendu avec impatience en juillet 2025 par les fans de la licence et devrait convaincre de nombreux amateurs de jeux de cartes de rejoindre l'aventure.

Un immense merci aux équipes de Bandai Tokyo pour leur accueil. Hiroto Nashimoto, Kyle Serra et Michael Epurescu.