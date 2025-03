Shun Ogawa (Bandai) : "nous allons organiser des tournois ONE PIECE CARD GAME en France"

Preuve que la France aime le célèbre pirate au chapeau de paille, One Piece Card Game est désormais disponible en langue française. Le producteur Shun Ogawa dresse le bilan 30 mois après le lancement du jeu au Japon, en exclusivité pour Linternaute.com.

Les superlatifs sont de rigueur lorsque l'on évoque One Piece, la licence imaginée par le mangaka Eiichiro Oda. Le manga, détenteur du Guinness World Record de l'œuvre la plus vendue au monde réalisée par un seul auteur, avec plus de 500 millions de tomes écoulés dans le monde, écrase la concurrence.

L'adaptation en série "live action" sur Netflix a été un succès tant critique que financier, avec près de 19 millions de vues le week-end du lancement. Et le jeu de cartes à collectionner One Piece, lancé par Bandai à l'été 2022, n'est pas en reste en termes de succès. Il a généré la bagatelle de 768 millions de dollars de revenus en 2024, 30% de plus qu'en 2023. C'est tout simplement le TCG (trading card game) avec la plus grosse croissance sur l'année.

La France, grand pays consommateur de mangas et d'animes, ne pouvait passer à côté du phénomène One Piece en jeu de carte à collectionner. Si le jeu y est vendu, ce n'était jusqu'à présent que dans la langue de Shakespeare. Après avoir investi le Forum des Halles avec une boutique officielle Bandai ONE PIECE CARD GAME en mars 2024, cette fois-ci l'éditeur frappe en force avec une version française des cartes. De quoi rendre le jeu encore plus accessible.

Une occasion rêvée pour dresser un bilan et lister les attentes auprès de Shun Ogawa, le producteur du jeu.

Après deux ans et demi d'existence, ONE PIECE CARD GAME s'est imposé comme un succès international indéniable. Vous attendiez-vous à un tel engouement ?

Shun Ogawa : Je suis extrêmement reconnaissant du fait que le jeu génère autant de joie dans le monde entier. Je n'aurais jamais imaginé un tel succès, encore moins à une telle vitesse. La croissance de ce jeu, aussi bien en termes de chiffres de ventes qu'en célérité, ont été une véritable surprise. Ce jeu représente une quantité de travail pharaonique, car nous devions conserver l'atmosphère et les personnages populaires de l'univers de One Piece tout en maintenant un gameplay de TCG hyperqualitatif. Ceci afin de plaire aussi bien aux fans de la licence qu'aux joueurs de jeux de cartes à collectionner. Je pense que le fait d'avoir réussi à répondre à ces deux contraintes est la raison principale de ce succès. Les joueurs aux USA et en Europe sont plus familiers que les Japonais avec les jeux de société. Ils sont plus exigeants en termes de gameplay. Nous sommes ravis de constater que ce public expert est tombé sous le charme de ONE PIECE CARD GAME.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

La finale du championnat du monde est prévue pour mars 2025 au Japon. Comment se sont déroulées les phases qualificatives vis-à-vis de vos attentes ?

Tout d'abord, force est de constater que les façons de jouer diffèrent entre les joueurs qui utilisent la version en langue anglaise et ceux qui utilisent la version japonaise. Nous concevons les cartes en japonais, alors il est toujours intéressant et parfois surprenant de voir comment leurs adoptions diffèrent selon les environnements. Par exemple, le deck ST14 "Black Luffy" est fréquemment présent dans les classements lors des tournois anglophones, alors qu'il n'est presque pas joué au Japon.

De même, Reiju, la capitaine bleu-pourpre est bien plus jouée que ce à quoi nous nous attendions. Ces différences sont probablement liées à des différences de popularité des personnages et donc d'affect pour certaines cartes, selon les régions du globe. Peut-être aussi à la différence de temporalité pour le bannissement de certaines cartes en tournoi officiel. Pour le championnat du monde, nous prévoyons d'appliquer la même liste de cartes valides, afin de garantir une meilleure équité. On espère voir des champions venus du monde entier.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Quelle est l'extension qui est la plus populaire ?

Au moment de cette interview, en novembre 2024, OP05 domine les ventes des boosters de la tête et des épaules. Plusieurs facteurs expliquent le succès de cette extension. En premier lieu, l'anime et le manga de One Piece étaient à un pic d'excitation au moment de la sortie de cette extension. L'ajout de cartes comme Luffy Gear 5 - une de mes préférées - mais aussi des trois Super Parallèles, la carte signée par Eiichiro Oda, les nouvelles cartes SP et plusieurs autres ont généré un engouement très fort auprès des joueurs. C'est aujourd'hui encore un booster particulièrement populaire.

Le booster OP-09 (sorti en décembre 2024, NDLR) est un booster thématique autour de l'anniversaire des deux ans des Quatre Nouveaux Empereurs. Il contiendra une carte Gol D. Roger ainsi qu'une carte Gold Super Parallèle. Quatre cartes spéciales auront des motifs d'avis de recherche. Il y aura aussi une carte Trésor Rare illustrés par un animateur de la série, et plein d'autres surprises. J'ai des attentes très élevées pour cette extension, une fois que les boosters seront en magasin. J'espère que le temps me donnera raison.

One Piece est l'une des séries avec le bestiaire le plus étendu. Comment choisissez-vous quel personnage intégrer dans une extension ? Et quelles poses leur donner ?

Nous choisissons en premier une thématique à chaque nouvelle extension. Par exemple les Quatre Nouveaux Empereurs, Egghead, etc. Pour ce faire, on regarde l'avancement de l'histoire, aussi bien au niveau de l'anime que du manga, et on prend aussi en considération le retour des fans et des joueurs. Une fois que nous avons décidé du thème, nous réfléchissons alors aux personnages à y inclure. Nous ne nous limitons pas qu'aux personnages les plus populaires ou célèbres.

Toute l'équipe fait des suggestions. Ensuite, nous travaillons en même temps sur les textes et leurs illustrations. Afin que le texte et l'illustration coïncident, nous discutons au moment du pitch de la pose ou de l'intention que l'on souhaite voir avec cette carte. Parfois, je transmets ces informations via une courte description aux illustrateurs, parfois je gribouille une indication. Satisfaire nos centaines de milliers de joueurs est une pression phénoménale, mais j'adore cette phase du travail où l'on réfléchit aux personnages et à leurs illustrations.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Certains personnages sont plus populaires que d'autres. Est-ce que vous avez des "contraintes" quantitatives ?

Nous n'avons pas de règle du type comme "une carte sur vingt doit représenter un membre de l'équipage du chapeau de paille". Nous ajustons les cartes présentes selon la thématique de l'extension. Donc il est plutôt rare pour un personnage d'être présent plusieurs fois au sein d'un même booster.

Comment mesurez-vous la popularité de tel ou tel personnage ?

Nous menons des études, des sondages. Nous regardons aussi les commentaires sur les réseaux sociaux et, bien sûr, dès que nous le pouvons, nous discutons avec les joueurs et les vendeurs.

Vous lancez le jeu en version française, ce vendredi 7 février. Quelles sont vos attentes ?

C'est une zone où le jeu est disponible en anglais. Mais nous savons que la France est un grand pays consommateur de mangas et d'animes, qui abrite un gigantesque foyer de fans de la licence One Piece. J'ai eu la chance de pouvoir expérimenter ces convictions quand j'ai visité ce pays. Nous espérons qu'avec cette version en français, le jeu sera accessible à un plus grand nombre de personnes, en particulier des enfants. La langue est en effet la principale barrière des TCG. Il y aura de plus une carte Trésor Rare exclusive et originale pour l'édition française, alors tenez-vous prêts.

En France, One Piece est omniprésent. Est-ce un atout pour un tel lancement ?

Tout à fait. Nous comptons nous appuyer sur l'expérience de terrain qu'ont accumulée la Shueisha, Toei Animation et les éditions Glénat, au fil des années, pour communiquer auprès des fans de la licence. Particulièrement lorsque l'on nous allons organiser des tournois ONE PIECE CARD GAME en France.

Avec le Gear 5 (la cinquième transformation de Luffy, qui maîtrise de plus en plus les pouvoirs du fruit du démon), maître Oda a changé drastiquement son style graphique et a même renforcé l'esprit " toonesque " de la série. Quel est l'impact de ce type d'évolution sur le TCG ?

Nous n'avons pas encore réalisé de carte au style "toonesque", mais nous tenons absolument à répondre aux attentes des joueurs. Donc je pense que nous allons envisager cette évolution de style, d'atmosphère. Pour la carte alternative du Gear 5 dans le set OP05 Awakening of the New Era, nous avons considéré ce nouveau paradigme, et avons appliqué énormément de détails dans le décor de l'image pour renforcer ce ressenti "toonesque". Je pense que les cartes vont évoluer avec cette tendance dans les prochaines extensions.

Au vu de la popularité du jeu, on est sûr qu'il s'inscrira dans la durée. Quels sont vos projets et attentes ?

Merci. Nous sommes très touchés lorsque nous avons ce type de retour. Nous prévoyons de continuer d'améliorer le jeu, de le faire grandir et mûrir afin qu'il dure encore cinq ou dix ans. Nous souhaitons que chaque nouvelle édition réponde non seulement aux attentes des joueurs, mais aussi qu'elle les transcende pour garder le plaisir de jouer à ONE PIECE CARD GAME aussi fort qu'au premier jour. C'est le cap que nous nous sommes fixé.