Il ne faut déplacer que deux allumettes, saurez-vous rendre l'équation juste en 20 secondes ?

Voici un casse-tête intrigant à résoudre. Le principe est simple : déplacer seulement deux allumettes pour rendre juste une équation mathématique en un temps record.

Saurez-vous relever le défi en 20 secondes chrono ? C'est le petit challenge que nous vous proposons. Il paraît simple sur le papier : modifier une une équation mathématique fausse, réalisée avec des allumettes. Le but ? La rendre juste en déplaçant deux allumettes seulement, en un temps record.

Facile ? Sachez tout d'abord que ce type de jeu est bien plus qu'un simple passe-temps. Il stimule notre mémoire et nous oblige à penser différemment. Pour résoudre l'énigme, il faut ici faire preuve de créativité et de logique et analyser chaque possibilité. Tout cela en gardant en tête l'équation de départ et en visualisant les implications de chaque déplacement d'allumette.

Vous êtes prêt ? Voici à nouveau l'image avec l'équation à résoudre.

La solution ne se trouve pas forcément sous nos yeux, il faut analyser différemment, penser de manière latérale. C'est ce qu'on appelle la pensée "out of the box". Mais en quoi déplacer de simples allumettes peut-il bien stimuler notre mémoire ?

Eh bien tout simplement car pour résoudre le casse-tête, il faut garder en tête l'équation de départ, visualiser les différentes possibilités de déplacement des allumettes et leurs implications sur le résultat final. Tout cela en un temps limité, ce qui sollicite grandement notre concentration et notre vivacité d'esprit.

Vous pensez avoir trouvé ? Vous séchez ? Vous trouvez ça impossible à résoudre ? Détrompez-vous ! Pas de panique, il est temps de passer à la solution et de comprendre le principe. Voici donc à nouveau l'image avec la solution.

Eh oui : en transformant astucieusement le "+" en "-" pour transformer le premier trois en 9 puis en prenant l'allumette centrale du 8 pour faire un 0, vous tenez le bon bout. Il réste là aussi à transformer le 2e "3" en 9 et on obtient 9-9 = 0. Une équation juste en deux mouvements d'allumettes, voilà tout l'art de ce casse-tête !

Vous aviez trouvé ? Bravo, vous êtes très fort. Sinon, n'hésitez pas à faire d'autres jeux de ce type. L'entraînement régulier peut rapidement faire une différence sur vos performances. Et cela ne fait pas de mal à votre cerveau !