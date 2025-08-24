La dissipation de l'oxygène débute bientôt, la fin de la vie datée précisément par la Nasa

L'oxygène, qui permet la vie sur Terre, va un jour disparaitre, selon des chercheurs de la Nasa. Ils ont évalué une date.

L'oxygène, apparu il y a environ 2,4 milliards d'années, est à l'origine de la vie sur Terre, mais sera-t-il là pour toujours ? C'est ce que se sont demandés des chercheurs de l'Université Toho et de la NASA. Pour y parvenir, ils ont simulé l'évolution à long terme de l'atmosphère. Selon ces spécialistes, l'oxygène disparaitrait sur Terre à la suite d'un enchainement progressif de phénomènes liés à l'évolution naturelle du soleil. Le soleil devrait continuer de voir sa température augmenter, faisant chuter en parallèle les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Ce réchauffement devrait finir par briser les molécules de CO2 présentes dans l'atmosphère, rendant impossible pour les plantes d'effectuer la photosynthèse et donc de produire de l'oxygène. Sans oxygène, il n'y aurait plus de couche d'ozone : cela exposerait la surface terrestre à un niveau mortel de rayonnement solaire. Cette transformation atmosphérique provoquerait aussi une augmentation de la concentration de méthane dans l'air, le rendant plus toxique.

Dans un tel scénario, toutes les espèces seraient condamnées à s'éteindre et la planète Terre redeviendrait un simple rocher géant inhabité. Seuls quelques micro-organismes, qui n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre, pourraient se perpétuer. Ils sont appelés "anaérobie".

"Après la grande désoxygénation, l'atmosphère sera caractérisée par une concentration élevée de méthane, de faibles niveaux de CO2 et l'absence de couche d'ozone. Le système terrestre sera probablement un monde peuplé de formes de vie anaérobies", résume Kazumi Ozaki, professeur adjoint à l'Université Toho. La vie sur Terre disparaitrait donc suite à un changement naturel, sans cataclysme soudain, mais en étant "asphyxiée par le manque d'oxygène".

Quand ce processus pourrait-il commencer ? Selon l'étude, ce changement débuterait dans environ 10 000 ans, ce qui est très bientôt à l'échelle de la vie sur Terre, avec une chute du niveau d'oxygène jusqu'à un million de fois inférieur à aujourd'hui. Ce phénomène serait irréversible et aboutirait dans un milliard d'années. Aucune date sur la fin de vie humaine n'est établie, mais le changement progressif des conditions environnementales pourrait entrainer sa disparition bien avant l'horizon d'un milliard d'années.

Même si notre espèce n'en sera donc probablement pas témoin, cette étude met en exergue qu'une planète habitable ne l'est pas éternellement. Elle appelle également à une réflexion plus approfondie sur le traitement de l'environnement par l'Homme.