Adieu les Tupperware : Lidl a la solution pratique et pas chère pour conserver la charcuterie

Oubliez les Tupperware, Lidl propose un ensemble de vaisselle parfait pour conserver la viande au frigo. Facile à ranger et nettoyer, il coûte moins de 5 €.

"Ce soir, c'est raclette !" Cette phrase est sans aucun doute l'une des préférées des Français en hiver. Mais une fois le repas terminé, c'est toujours la même histoire : on se rend compte que l'on a acheté beaucoup trop de charcuterie et qu'il en reste pour les trois prochains jours.

Alors pour éviter de jeter toute cette bonne nourriture, il est important de la stocker dans une boîte hermétique. Et une fois de plus, Lidl a la solution. Le hardiscounter propose un set de quatre boîtes de conservation à moins de 5 €, idéal pour cette saison. De quatre couleurs différentes et convenant au lave-vaisselle, ces boîtes en plastique de la marque Livarno font 25 cm de longueur et 17 cm de largeur. De quoi conserver notre viande séchée jusqu'à la prochaine raclette party !

"Le plastique est de bonne qualité et le couvercle tient bien" se réjouissent les consommateurs sur le site internet de l'enseigne allemande. En plus de tous ces atouts, les boîtes ont l'avantage d'être empilables et de ne pas prendre trop de place puisqu'elles ne font que 3 cm de hauteur. Le prix exact de ce produit ? 4.99 euros.

© Lidl

Pour ceux qui ne veulent pas acheter de nouveaux articles en plastique, il est possible d'investir dans une création de la marque française Duralex. En verre, leur boîte de 15 cm de long sera sans aucun doute plus durable et plus écologique. La "Freshbox" coûte cependant un peu plus cher : 6,50 € l'unité.

Créée en 1946, Duralex s'est fait connaître en équipant la plupart des cantines françaises de ses petits gobelets transparents particulièrement résistants avec le fameux numéro au fond du verre. En grande difficulté suite à la hausse des prix de l'énergie de 2022, Duralex avait été contrainte de placer 250 salariés en chômage partiel. Une procédure de redressement judiciaire est même ouverte à son encontre auprès du tribunal de commerce d'Orléans. Mais au cours de l'année 2024, la maison française renait de ses cendres après avoir été reprise en société coopérative de production (Scop) par ses salariés et son ancienne direction.