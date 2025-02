Cette île aux paysages uniques est encore épargnée par les touristes - elle a inspiré l'un des meilleurs films de tous les temps

Elle est surnommée "la mystique", cette île somptueuse offre des paysages magnifiques et des plages paradisiaques.

Rien de mieux pour combattre la morosité du mois de février que de programmer ses prochaines vacances. Parmi les destinations les plus tendances du moment, on retrouve l'Indonésie, la Thaïlande, la Réunion ou encore les États-Unis. Un autre pays, de plus en plus populaire, tire son épingle du jeu auprès des voyageurs. Il s'agit du Japon.

Au pays du Soleil-Levant, il est difficile de trouver un lieu à visiter au sans être embêté par les milliers de touristes qui auraient eu la même idée que nous. Il faut donc se déplacer loin des grandes villes pour trouver les pépites calmes. L'une d'elles, située tout au sud du Japon, est surnommée "l'île mystique". Si ses quelque 1 300 habitants l'ont surnommée ainsi, c'est parce qu'elle est totalement unique en son genre. Là-bas, on compte plus de cerfs, de biches et de singes que d'habitants. On en croise sur les routes, dans la forêt et sur les toits des voitures. Laissés en totale liberté, ces animaux sont sauvages, mais pas du tout craintifs. Il est donc tout à fait possible de les approcher pour partager une partie de votre repas avec eux.

Mais cette proximité avec la faune n'est pas la seule chose extraordinaire de Yakushima. Cette île, qui fut le premier site naturel du Japon inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993, est constituée de dizaines de montagnes dont les sommets atteignent 1 000 m. On peut les découvrir à travers des randonnées somptueuses ou en voiture. Et qui dit montagnes, dit bien évidemment cascades. Ces merveilles de plus de 85 m de haut sont à découvrir sur toute l'île. Entièrement recouverte de végétation, Yakushima abrite également un type d'arbre unique au monde, qui ne pousse que sur place. Selon la légende, l'un d'eux, le Juman Sugi, aurait plus de 7 000 ans. Il est considéré comme le plus vieil arbre du monde.

© Adobe Stock Yakushima

En plus de tous ces aspects, l'île est réputée pour ses ciels étoilés magnifiques et ses bains chauds aux propriétés thermales. L'ambiance singulière de Yakushima et sa forêt ont d'ailleurs inspiré le film d'animation Princesse Mononoké, classé parmi les 500 meilleurs films de l'histoire par le magazine Empire en 2008. Le cinéaste japonais Hayao Miyazaki s'est rendu plusieurs fois sur place pour dessiner la forêt avec sa mousse et sa végétation luxuriante.

Mais si la verdure de cette île est si envoutante, c'est pour une raison bien précise : la pluie. Si vous prévoyez de visiter Yakushima, sachez qu'il y pleut presque tous les jours. Un proverbe local dit même qu'"il pleut 35 jours par mois à Yakushima". La meilleure période pour s'y rendre est donc au printemps. Entre mars et mai, les cerisiers sont en fleurs et les températures sont assez agréables, entre 10 et 20 degrés. Entre juin et septembre, il y fait chaud (25-30 °C) et humide, avec la saison des pluies en juin-juillet. En revanche, c'est à cette période que les tortues de mer viennent pondre sur les plages !