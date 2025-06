Mouchoir oublié dans la machine à laver ? Voici l'astuce facile pour se débarrasser des petits bouts collés sur les vêtements

Les mouchoirs oubliés dans une poche et lavés en même temps que les vêtements sont presque impossibles à retirer. Cette petite astuce de grand-mère rend la tâche beaucoup plus facile.

Jeter rapidement un regard sur la machine à laver et découvrir avec horreur qu'un paquet de mouchoirs a été oublié dans la poche d'un pantalon. Pendant que vous regardez le contenant en plastique collé sur la paroi de la machine, vous imaginez déjà l'étape d'après : celle qui consistera à tenter de décoller un à un les centaines de résidus de mouchoirs collés aux vêtements.

Mais cette corvée n'a pas à être aussi désagréable que vous l'imaginez. Il existe en effet quelques astuces toutes simples à connaître pour se faciliter la tâche. Grâce à ses mouvements rotatifs, le sèche-linge est sans aucun doute l'un des moyens les plus simples de retrouver vos vêtements dans leur état d'origine. Malheureusement, c'est aussi celui qui consomme le plus d'électricité, et encore faut-il être équipé de l'une de ces machines.

Il existe bien évidemment d'autres techniques utiles pour décoller les peluches du linge sans dépenser d'argent. Pour les tissus épais, comme les jeans, vous pouvez éliminer les peluches avec une brosse à ongles. Grâce à ses poils assez durs, cette dernière retient les résidus de mouchoirs facilement et sans effort. Les rasoirs jetables peuvent également se montrer très efficaces. Posez le vêtement concerné sur une surface plane et lissez-le correctement. Ensuite, retirez les peluches avec des mouvements de droite à gauche délicats. Attention, ces deux outils peuvent abîmer les tissus fragiles.

Les brosses à ongles sont très efficaces pour enlever les morceaux de mouchoirs des vêtements © Adobe Stock

Pour décoller les résidus de mouchoirs des linges plus délicats comme la soie, il est recommandé d'utiliser du ruban adhésif ou un collant en nylon ! Surprenant ? Pas vraiment. Le nylon est un matériau léger qui accumule facilement l'électricité statique. Il attire donc les poils et les résidus de mouchoirs à la manière d'un aimant. Il suffit de l'enrouler autour de sa main et de le passer doucement sur les vêtements concernés pour que les peluches s'y accrochent. Cette technique est aussi très utile pour récupérer les cheveux collés sur les vêtements.

À l'instar de toutes ces petites astuces, un outil de nettoyage très populaire est conseillé quand on tente de se débarrasser des petits résidus de mouchoirs. Il s'agit du torchon en microfibres. Légèrement humidifié, ce dernier accrochera toutes les petites bouloches indésirables sans problème. Si des résidus de mouchoirs se sont accrochés à vos vêtements, nous vous conseillons aussi de bien vérifier le tambour de votre machine à laver avant de programmer un nouveau cycle. Ce qui a commencé par un simple oubli pourrait finir par boucher votre machine et vous coûter très cher !