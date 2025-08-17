Seuls les pompiers le savent, les bornes à incendie ne sont pas toutes rouges et voici pourquoi

Non, les bornes à incendie ne sont pas toutes rouges ! Voici ce que signifient les différentes couleurs de ces équipements essentiels pour les pompiers en cas d'incendie.

Elles sont une figure de nos rues : les poteaux d'incendie, ces bornes rouges si familières cachent pourtant un petit secret méconnu de la plupart des Français. Ces bornes ne sont pas toutes rouges ! Si le rouge incendie est bien la couleur la plus répandue, certains poteaux arborent des teintes bleues ou jaunes. Loin d'être anodines ou purement esthétiques, ces variations de couleur donnent en réalité des indications cruciales aux services de secours.

Commençons donc par le rouge, devenu un standard international. En France, la règle de l'imposer date des annéers 1970. Sachez qu'une borne à incendie rouge est directement raccordée au réseau d'eau potable et donc immédiatement utilisable par les pompiers en cas d'intervention. C'est la borne la plus courante et la plus précieuse pour les pompiers.

Peut-être avez-vous vu aussi des bornes bleues. Ce poteau bleu, appelé poteau d'aspiration, n'est pas directement relié au réseau d'eau. Il est raccordé à un point d'eau incendie comme un réservoir ou une citerne souple. La couleur bleue indique que l'eau doit d'abord être aspirée avant de pouvoir être utilisée par les secours. Ces poteaux ont donc une double fonction : aspirer l'eau de la réserve et permettre de la remplir quand c'est nécessaire.

Des poteaux jaunes peuvent aussi être utilisés par les secours. Il signale deux éléments : soit un dispositif de surpression soit la présence d'additifs. La surpression peut être permanente ou activée au moment de l'utilisation. Les additifs peuvent être des solutions moussantes pour combattre davantage le feu. On trouve principalement ces poteaux en milieu industriel, où ils sont essentiels pour s'adapter aux risques spécifiques des feux industriels.

Enfin, on peut aussi trouver des bornes vertes réservées aux professionnels. Non destinées à la lutte contre l'incendie, elles permettent de prélever de grandes quantités d'eau sans perturber le réseau d'eau potable. Elles préservent ainsi les poteaux rouges pour l'usage exclusif des pompiers.

Derrière ces teintes codifiées se cache donc un véritable langage connu des professionnels et garant d'une intervention rapide et efficace des secours. Ce code couleur est même une obligation. Son non-respect constitue même une non-conformité grave pouvant nuire au bon déroulement des opérations en cas de sinistre. Vous le saviez ? Non ? La prochaine fois que vous croiserez un poteau incendie, vous pourrez le regarder d'un autre œil !