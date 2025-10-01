Le compte à rebours est lancé, Microsoft fait un cadeau inattendu aux utilisateurs de Windows en France

Bonne nouvelle pour les propriétaires de machines Windows : ces derniers n'auront rien à débourser !

Les jours de Windows 10 étaient comptés. Le 14 octobre prochain, le support de Windows 10 devait prendre fin après un long compte à rebours de plusieurs années. Conformément à l'intention de Microsoft de cesser le soutien de cette version au profit de Windows 11, les utilisateurs étaient invités à changer de version le plus rapidement possible.

Hélas, et malgré de nombreuses relances, il subsiste que de multiples appareils tournent toujours sur Windows 10 de nos jours. Bien que les explications soient multiples, le prix d'une licence Windows 11 revient fréquemment dans les discussions. Bonne nouvelle toutefois pour les résidents en Europe : Microsoft décide de faire machine arrière suite aux pressions d'un groupe de défense pour les droits des consommateurs. La firme a donc décidé de faire un cadeau aux propriétaires de Windows 10 en leur accordant plusieurs années de mises à jour cruciales, et ce, sans aucune contrepartie.

Il est important de noter que cette décision n'impacte que les utilisateurs de Windows 10 en Europe. Jusqu'ici, ces derniers devaient passer par un service de sauvegarde Windows et l'utilisation d'un compte Microsoft et OneDrive pour continuer à profiter des mises à jour du système d'exploitation.

Une solution jugée fallacieuse par le groupe de défense des droits des consommateurs puisqu'elle obligeait les utilisateurs à souscrire à un abonnement au service OneDrive. Cet abonnement pouvait revenir à plus de 100 euros par an juste pour pouvoir profiter de Windows 10 pendant encore quelques années.

Le combat porté depuis plusieurs années par ce groupe de défense aura donc porté ses fruits : un porte-parole officiel de Microsoft a confirmé que plusieurs nouvelles mises à jour de sécurité essentielles seraient bien proposées. Ce revirement ne concerne toutefois pas tout le monde puisque seuls les propriétaires d'appareils Windows 10 en Europe pourront en bénéficier.

Les utilisateurs en dehors de l'espace économique européen devront toujours se conformer aux conditions initiales et activer la sauvegarde Windows ou payer un abonnement mensuel de 30 dollars. Les possesseurs d'appareils sous Windows 10 peuvent donc souffler et continuer d'utiliser tranquillement leur système d'exploitation jusqu'en octobre 2026.

Plusieurs mises à jour de sécurité seront proposées pendant toute la période jusqu'à cette date, mais il s'agit toujours d'une solution temporaire. Nul ne sait si Microsoft refera un tel cadeau d'ici l'année prochaine, et il est donc toujours conseillé de se pencher sur un passage vers Windows 11 ou un nouvel appareil doté de la dernière version en date de Windows.