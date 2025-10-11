Auchan va réduire la taille de ses magasins dans quelques semaines, ces 45 villes sont concernées

Auchan prévoit de réduire la taille de 66 de ses magasins d'ici 2027. Les 20 premières réductions vont avoir lieu avant la fin de l'année. Vingt-cinq suivront en 2026.

Le nombre d'hypermarchés en France diminue d'année en année. Alors qu'on en comptait 1325 en 2019, seuls 1288 ont subsisté cinq ans plus tard, indique le cabinet de conseil Circana. Touché de plein fouet par cette crise, le géant français Auchan a déjà été forcé de fermer 10 de ses magasins en 2024 et d'en vendre une dizaine d'autres à ses concurrents, dont Lidl. Pour éviter d'en fermer davantage, Auchan a choisi de réduire la surface de 66 de ses 702 points de vente d'ici à 2027.

Auchan retail s'est en réalité donné pour objectif que la moitié de ses hypermarchés descendent autour de 8.000 mètres carrés au cours des deux prochaines années. Actuellement, les points de vente de l'enseigne font, en moyenne, 10.397 mètres carrés. Cette taille sera donc réduite, mais restera bien au-dessus des surfaces de ses concurrents. Selon les chiffres de LSA, on compte par exemple 5.836 m² pour un Hyper U et 5.262 m² pour un E. Leclerc.

Avant la fin de l'année 2025, les magasins Auchan d'Arras, Bagnolet, Bordeaux-Lac, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Chateauroux, Domérat, Illkirch-Graffenstaden, Laxou, Le Pontet, Marne-la-Vallée, Mont-Saint-Martin, Olivier, Petite-Forêt, Semécourt, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Priest, Saint-Quentin, Villars et Viry-Noureuil seront ainsi touchés par une réduction.

Ensuite, ce seront les magasins situés à Avignon, Bouliac, Bias, Châtellerault, Castres, Douai, Grande-Synthe, Hautepierre, Kremlin-Bicêtre, La Couronne, Leers, Le Havre, Mâcon, Mantes-la-Jolie, Martigues, Montauban, Nogent-sur-Oise, Pérols, Perpignan, Poitiers Sud, Saint-Herblain, Saint-Nazaire, Valence et Villeneuve-d'Ascq.

Ce n'est pas la première fois qu'Auchan rétréci la taille de ses magasins. En 2024 déjà, le groupe avait annoncé une baisse moyenne de 25 % de sa surface de vente globale, afin de redresser ses résultats. A travers cette initiative, Auchan vise 200 millions d'euros d'économies d'ici à 2027.