On aurait voulu l'apprendre plus tôt : tous les hôtels utilisent des couvre-lits et ce n'est pas que pour faire joli

Les couvre-lits des hôtels n'ont pas qu'une fonction esthétique. Ils sont très utiles et devraient être mis en place partout.

Peu importe dans quelle chambre d'hôtel vous vous trouvez à travers le monde, vous avez 90 % de chance de tomber sur cet objet universel. Alors qu'il est souvent retiré par le client dès son arrivée dans la chambre, le linge étendu au pied du lit n'est pas placé là que pour décorer. Il a plusieurs fonctions très utiles.

Ce linge coloré, soigneusement posé en travers du pied du lit, remplit d'abord une fonction purement décorative. "Le jeté de lit rehausse visuellement une chambre : son design ainsi que sa couleur viennent souligner l'aménagement de l'ensemble de la pièce et de l'hôtel", indique une porte-parole du groupe hôtelier Best Western Hotels & Resorts à la plateforme de voyage Travelbook.

"Le couvre-lit hôtel protège la literie et prolonge la durée de vie des couettes et housses", indique également Standard Textile, fournisseur de jetés de lit pour plusieurs hôtels parisiens. En effet, les couvre-lits sont généralement fabriqués en matériau résistant, déperlant et infroissable, choisi pour survivre aux centaines de passages par an. De plus, ce dernier évite aux clés, aux smartphones et aux petits objets précieux comme les bijoux de glisser lorsque le lit est constitué de deux matelas poussés l'un contre l'autre.

Mais ce n'est pas tout. Les textiles utilisés sont aussi très faciles à entretenir, car les chemins de lits ont avant tout une fonction hygiénique. En effet, de nombreuses chambres d'hôtel ne disposent pas de siège, les clients sont ainsi contraints de s'asseoir sur le lit pour lacer leurs chaussures, chercher un objet dans leurs valises ou simplement se reposer. Dans la majorité de ces cas, les clients arborent encore les vêtements qu'ils ont portés dans la rue ou dans les transports en commun pour se rendre jusqu'à l'hôtel. Le couvre-lit agit ainsi comme une couche protectrice et empêche la saleté, la poussière et les germes de passer des vêtements sales aux draps propres.

Si les draps et les taies d'oreiller sont normalement changés entre deux occupants, ce n'est pas toujours le cas des couvre-lits. Ces tissus peuvent ainsi rapidement devenir de véritables nids à bactéries. Dans ces cas-là, il peut être judicieux de toujours prendre soin de retirer ce linge et de le plier dans un coin de la pièce avant de se glisser sous les draps....